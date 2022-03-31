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رياضة

( فيديو ).. هدف بلايلي الشهير يتكرّر في هولندا!

محمد عبد المؤمن
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( فيديو ).. هدف بلايلي الشهير يتكرّر في هولندا!
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هدف بلايلي في شباك المغرب

في حصة تدريبية لنادي فالفيك الهولندي لكرة القدم. سجّل المدافع ميلي مولنشتين هدفا مشابها لهدف بلايلي الشهير في كأس العرب.

ونشر نادي فالفيك الذي يلعب له أيضا الدولي الجزائري أحمد توبة، مقطع فيديو على تويتر، يظهر هدف ميلي الذي سجّل من مسافة بعيدة عن المرمى.

ويكاد هدف ميلي يطابق ذلك الذي سجّله بلايلي في مرمى الحارس المغربي أنس الزنيتي في مباراة ربع نهائي بطولة كأس العرب بقطر، التي فاز بها الخضر.

ويلعب ميلي مولنشتين ( 22 سنة ) لنادي فاليفيك منذ موسم 2018. كما شارك في عدّة مباريات مع منتخب هولندا لأقل من 20 عاما.

ميلي مولنشتين

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