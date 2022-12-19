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فيديو.. هكذا أمست شوارع الدوحة بعد نهاية المونديال!

الشروق أونلاين
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فيديو.. هكذا أمست شوارع الدوحة بعد نهاية المونديال!
ح.م
لقطة من الفيديو

نشر مغرّد قطري مقطع فيديو يظهر حالة أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الدوحة. ساعات قليلة بعد إسدال الستار على مونديال 2022.

الفيديو الذي يبدو أنه التقط في مشيريب التي تقع بقلب الدوحة، يظهر كيف صار المكان هادئا فجأة. بعد مغادرة حشود المشجّعين، التي صنعت أجواء احتفالية طيلة أطوار المنافسة.

ولُعبت مساء الأحد، مقابلة المونديال النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا. وقد انتهت بفوز الأرجنتينيين، وحمل نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة سابقا للكأس الثالثة لبلاده.

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