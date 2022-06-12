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الجزائر

فيديو.. هكذا تحصل على تمويل لمشروعك المصغّر في الجزائر

الشروق أونلاين
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فيديو.. هكذا تحصل على تمويل لمشروعك المصغّر في الجزائر
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الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

نشرت الوزارة المنتدبة المكلّفة بالمؤسسات المصغّرة يوم الأحد، مقطع فيديو توضيحيا لفائدة حاملي المشاريع المصغّرة، الراغبين في الحصول على تمويل لمشاريعهم.

الفيديو المنشور على قناة الوزارة في يويتوب، يعرض في البداية مختلف فئات التمويل المقترحة على مستوى وكالة دعم وتنمية المقاولاتية.

ويتعلّق الأمر بالتمويل الثلاثي الذي يجمع بين مساهمة صاحب المشروع في حدود 5 و15 بالمئة، ودعم الوكالة، إلى جانب القرض البنكي.

كما تقترح الوكالة أيضا صيغة التمويل الثنائي الذي يضمّ مساهمة صاحب المشروع بنسبة 50 بالمئة، والقرض غير المكافئ الذي تقدمه الوكالة، من دون تدخّل البنك.

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