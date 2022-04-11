(بالفيديو).. وفاة تلميذ في مشاجرة مع زميله داخل مدرسة في السعودية

توفي تلميذ في مدرسة متوسطة في مدينة جدّة السعودية، بعد شجار مع زميل له داخل القسم.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أعلنت الشرطة السعودية عن فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة التلميذ البالغ من العمر 15 عاما، على إثر شجار مع زميله داخل القسم.

وقال الشرطة إنها “تلقّت بلاغاً بوجود مشاجرة بين طالبين مواطنين يبلغان من العمر 15 عاماً في أحد فصول مدرسة متوسطة. ما أسفر عن وفاة أحدهما”.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يصوّر الحادثة التي خلّفت استياء واسعا وسط المجتمع السعودي.