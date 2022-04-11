-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أحوال الطقس: موجة حر عبر هذه الولايات
منوعات

(بالفيديو).. وفاة تلميذ في مشاجرة مع زميله داخل مدرسة في السعودية

الشروق أونلاين
  • 263
  • 0
(بالفيديو).. وفاة تلميذ في مشاجرة مع زميله داخل مدرسة في السعودية
أرشيف
تعبيرية

توفي تلميذ في مدرسة متوسطة في مدينة جدّة السعودية، بعد شجار مع زميل له داخل القسم.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أعلنت الشرطة السعودية عن فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة التلميذ البالغ من العمر 15 عاما، على إثر شجار مع زميله داخل القسم.

وقال الشرطة إنها “تلقّت بلاغاً بوجود مشاجرة بين طالبين مواطنين يبلغان من العمر 15 عاماً في أحد فصول مدرسة متوسطة. ما أسفر عن وفاة أحدهما”.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يصوّر الحادثة التي خلّفت استياء واسعا وسط المجتمع السعودي.

مقالات ذات صلة
“عندما تجرحنا الأيام” قصة من عمق المجتمع والجمهور سيكتشف مفاجأة في الحلقات القادمة

“عندما تجرحنا الأيام” قصة من عمق المجتمع والجمهور سيكتشف مفاجأة في الحلقات القادمة

تحديث المهن الفنية والفصل في “بطاقة الفنان” أبرز التوصيات

تحديث المهن الفنية والفصل في “بطاقة الفنان” أبرز التوصيات

مسلسل “فتح الأندلس” يثير انتقادات واسعة في المغرب

مسلسل “فتح الأندلس” يثير انتقادات واسعة في المغرب

سلسلة “دوار السوس” على الشروق.. روتين يومي بقالب هزلي

سلسلة “دوار السوس” على الشروق.. روتين يومي بقالب هزلي

هكذا وصفت مجلة مصرية للأطفال تاريخ و”عراقة” الجزائر

هكذا وصفت مجلة مصرية للأطفال تاريخ و”عراقة” الجزائر

فنان تونسي يقترح تثبيت رمضان في شهر ديسمبر

فنان تونسي يقترح تثبيت رمضان في شهر ديسمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد