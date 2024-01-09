فيديو يجتاح الشبكات لمحجبة تشرح بالأرقام سبب تكالب الغرب على الإسلام!

فضحت مخططهم القذر بشأن الأطفال

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة محجبة توضح بالأرقام سبب تكالب الغرب على الإسلام، وتفضح مخططهم القذر الرامي لبرمجة الأطفال على انعدام الحياء.

تظهر المرأة في المقطع الذي اجتاح الشبكات وهي تشرح كيف يسيطر الرعب على أمريكا والغرب من انتشار الإسلام، الذي يرونه تهديدا لاقتصادهم القائم على صناعة الإباحية والكحول والقمار، وغيرها من الأمور التي يحرمها الإسلام.

تقول المرأة: “الناس في الغرب والنخبة لا يريدونكم أن تكونوا مسلمين لسببين، اسمحوا لي أن أشرح لماذا؟ إذا أراد الجميع أن يصبحوا مسلمين فستختفي صناعة الكحول التي قيمتها 1.6 تريليون دولار.. سيختفي ما قيمته 500 مليار دولار من القمار.. ستختفي أرباح 50 مليار دولار من المواد الإباحية”.

وأضافت: “هولييود ستختفي.. ستنتهي القروض القائمة على الربا الذي تعتمد عليه البنوك العالمية.. إنه انتحار اقتصادي أن يصبح الجميع مسلمين لأن كونك مسلما يجعل طموحاتك مناهضة للاستهلاكية ويعزز أسلوب الحياة المنضبط”.

وتابعت: “هذا الذي يريدون منك أن تكون عليه.. إذا أصبحت منضبطا أصبح من الصعب بيعك ومن الصعب السيطرة عليك.. ولهذا تعمل وسائل الإعلام الغربية والنخب ليل نهار لبرمجة أطفالكم ليفقدوا إحساسهم بالخجل ويصبحوا أشخاصا يتبعون الشهوات ورغباتهم”.

وأردفت: “إذا جعلتهم يتبعون رغباتهم فيمكنك فرض السيطرة عليهم وتحقيق الربح منهم والمدافع الوحيد والقوي ضد هذه الإيديولوجية البشعة في العالم الآن هو الإسلام ولهذا السبب يكرهون كل من أصبح مسلما لأن عالمهم سوف ينهار إلى قطع”.