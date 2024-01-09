-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر
فضحت مخططهم القذر بشأن الأطفال

فيديو يجتاح الشبكات لمحجبة تشرح بالأرقام سبب تكالب الغرب على الإسلام!

جواهر الشروق
  • 784
  • 0
فيديو يجتاح الشبكات لمحجبة تشرح بالأرقام سبب تكالب الغرب على الإسلام!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة محجبة توضح بالأرقام سبب تكالب الغرب على الإسلام، وتفضح مخططهم القذر الرامي لبرمجة الأطفال على انعدام الحياء.

تظهر المرأة في المقطع الذي اجتاح الشبكات وهي تشرح كيف يسيطر الرعب على أمريكا والغرب من انتشار الإسلام، الذي يرونه تهديدا لاقتصادهم القائم على صناعة الإباحية والكحول والقمار، وغيرها من الأمور التي يحرمها الإسلام.

تقول المرأة: “الناس في الغرب والنخبة لا يريدونكم أن تكونوا مسلمين لسببين، اسمحوا لي أن أشرح لماذا؟ إذا أراد الجميع أن يصبحوا مسلمين فستختفي صناعة الكحول التي قيمتها 1.6 تريليون دولار.. سيختفي ما قيمته 500 مليار دولار من القمار.. ستختفي أرباح 50 مليار دولار من المواد الإباحية”.

وأضافت: “هولييود ستختفي.. ستنتهي القروض القائمة على الربا الذي تعتمد عليه البنوك العالمية.. إنه انتحار اقتصادي أن يصبح الجميع مسلمين لأن كونك مسلما يجعل طموحاتك مناهضة للاستهلاكية ويعزز أسلوب الحياة المنضبط”.

وتابعت: “هذا الذي يريدون منك أن تكون عليه.. إذا أصبحت منضبطا أصبح من الصعب بيعك ومن الصعب السيطرة عليك.. ولهذا تعمل وسائل الإعلام الغربية والنخب ليل نهار لبرمجة أطفالكم ليفقدوا إحساسهم بالخجل ويصبحوا أشخاصا يتبعون الشهوات ورغباتهم”.

وأردفت: “إذا جعلتهم يتبعون رغباتهم فيمكنك فرض السيطرة عليهم وتحقيق الربح منهم والمدافع الوحيد والقوي ضد هذه الإيديولوجية البشعة في العالم الآن هو الإسلام ولهذا السبب يكرهون كل من أصبح مسلما لأن عالمهم سوف ينهار إلى قطع”.

مقالات ذات صلة
جلد ناشطة إيرانية مناهضة للحجاب يثير جدلا واسعا

جلد ناشطة إيرانية مناهضة للحجاب يثير جدلا واسعا

“سر جمال شعر الصينيات واليابانيات”.. ما حقيقة المعلومات المتداولة عن ماء الأرز؟

“سر جمال شعر الصينيات واليابانيات”.. ما حقيقة المعلومات المتداولة عن ماء الأرز؟

هذه حقيقة فيديو الاعتداء على قاضية أمريكية بالضرب المبرح بسبب الحرب على غزة!

هذه حقيقة فيديو الاعتداء على قاضية أمريكية بالضرب المبرح بسبب الحرب على غزة!

بالفيديو.. مجندة إسرائيلية تتباهى أمام يوتيوبر أمريكي بقتل أطفال فلسطينيين وهكذا رد عليها!

بالفيديو.. مجندة إسرائيلية تتباهى أمام يوتيوبر أمريكي بقتل أطفال فلسطينيين وهكذا رد عليها!

فضيحة إيبستاين.. هذه حقيقة الصورة المتداولة لأوباما مع طفلة “مغتصبة”!

فضيحة إيبستاين.. هذه حقيقة الصورة المتداولة لأوباما مع طفلة “مغتصبة”!

أنباء عن ارتباط شيرين عبد الوهاب بطبيب نساء يقلب الشبكات.. ما القصة؟

أنباء عن ارتباط شيرين عبد الوهاب بطبيب نساء يقلب الشبكات.. ما القصة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد