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فيديو يحبس الأنفاس لامرأة تلقي بنفسها في سكة الترامواي لتنقذ حفيدها!

جواهر الشروق
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فيديو يحبس الأنفاس لامرأة تلقي بنفسها في سكة الترامواي لتنقذ حفيدها!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالحديث عن وفاة امرأة تركية كانت قد ألقت بنفسها في سكة الترامواي كي تنقذ حفيدها.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع حتى تصدر الترند، لحظة اندفاع الطفل ركضا نحو الترامواي القادم لتلحقه السيدة المرافقة له وتدفعه بيديها.

وبحسب الإعلام المحلي، فقد قفز الصبي الذي يُدعى آدم تشاكين فجأة على قضبان ترام خط كاديكوي-مودا في شارع الجنرال عاصم غوندوز في منطقة عثمان آغا، وفي محاولة الجدة، إيلغون شوليغ، لإنقاذه أصيبت بجروح خطيرة.

وتمكنت السيدة التركية من إبعاد حفيدها بينما دهسها الترامواي ولقيت مصرعها مباشرة بعد وصولها إلى المستشفى.

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