فيديو يروّج للسياحة في الجزائر يحقّق مشاهدات قياسية في ساعات
في ظرف أقل من 24 ساعة، تجاوزت مشاهدات “Disco Maghreb”، الفيديو الفنّي الأخير للموسيقي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية وليام سامي غريغ احسين المعروف بـ Dj Snake، مشاهدات قياسية بمئات الآلاف.
واستلهم “ديجي سنايك” روح وتسمية العمل الفنّي، من شركة شهيرة لإنتاج أغاني الراي في العقود الماضية.
وعلى نفس المنوال، تنساب أطوار العمل طيلة 4 دقائق: رقص، وشباب، ومزيج من الطبوع الموسيقية من جميع أقطار الجزائر.
وقد أثار الفيديو جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحّب بتأثير محتمل للعمل على الترويج للوجهة السياحية الجزائرية، وبين معترض على الصورة “غير الواقعية” التي يقدّمها عن البلد.
أمّا بالنسبة لصاحب الفيديو نفسه، فإنّ العمل هو “رسالة حبّ من الفنان إلى شعبه”. من خلال إبراز تنوّع الجزائر وثقافة شعبها.
Excellent touristic promotion especially with the arrival of the Mediterranean games in Algeria thanks DJ SNAKE.
— call kesttis (@callkesttis) May 31, 2022
Boualem Disco Maghreb 👑❤️ pic.twitter.com/8SXGKoBXo5
— DJ SNAKE (@djsnake) May 30, 2022
Disco Maghreb de @djsnake sous airpods ce matin dans le métro. J’ai l’impression que toute la rame va bouger des épaules
— Bilal Achour-tani (@BilalAchourTani) June 1, 2022
Disco Maghreb de DJ Snake ne représente pas ma culture perso, mais représente UNE partie de la culture algérienne, qui existe. Elle n’a pas a être jugée bonne ou mauvaise. Elle existe, elle est authentique, donc libre à DJ Snake de la mettre en avant.
— ꓓⲁⲟJΛSTΛ 🌛 (@DaoJasta) June 1, 2022