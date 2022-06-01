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أكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات..

فيديو يروّج للسياحة في الجزائر يحقّق 2 مليون مشاهدة في ساعات

الشروق أونلاين
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فيديو يروّج للسياحة في الجزائر يحقّق 2 مليون مشاهدة في ساعات
ح.م
لقطة من الفيديو

في ظرف أقل من 24 ساعة، تجاوزت مشاهدات “Disco Maghreb”، الفيديو الفنّي الأخير للموسيقي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية وليام سامي غريغ احسين المعروف بـ Dj Snake، رقم المليونين.

واستلهم “ديجي سنايك” روح وتسمية العمل الفنّي، من شركة شهيرة لإنتاج أغاني الراي في العقود الماضية.

وعلى نفس المنوال، تنساب أطوار العمل طيلة 4 دقائق: رقص، وشباب، ومزيج من الطبوع الموسيقية من جميع أقطار الجزائر.

وقد أثار الفيديو جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحّب بتأثير محتمل للعمل على الترويج للوجهة السياحية الجزائرية، وبين معترض على الصورة “غير الواقعية” التي يقدّمها عن البلد.

أمّا بالنسبة لصاحب الفيديو نفسه، فإنّ العمل هو “رسالة حبّ من الفنان إلى شعبه”. من خلال إبراز تنوّع الجزائر وثقافة شعبها.

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