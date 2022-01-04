فيديو يصنع الحدث.. فتاة تمسك بأسد هارب وتحمله بين ذراعيها في الكويت!
صنع فيديو لفتاة كويتية تمكنت من الإمساك بأسد هارب وحمله بين ذراعيها، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بنت تمسك اسد يقولون في #الكويت بس اتوقع انه مروضته …. pic.twitter.com/tgnWoKWYJo
— 🇸🇦@Abu_TalaL (@AbuTalal0880) January 3, 2022
وقال مغردون إن الفتاة احتضنت الأسد كما لو أنه قطة، وبأنها لم تشعر ولا بذرة خوف، في الوقت الذي فر رجال من طريقه.
فتاة تقبض على أسد 🦁 في الكويت!!!
يا لطيييييف pic.twitter.com/xWbakiYQb4
— عادل الغازي (@Adelsg44) January 3, 2022
فتاة تنجح فى السيطرة على “أسد” هارب بشوارع #الكويت.
راحت هيبة الأسد. pic.twitter.com/uGiSVe6wPZ
— عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) January 4, 2022
وبحسب ما أوردت صحف محلية فإن الأسد أثار الرعب في منطقة الصباحية، وتعجب نشطاء من شجاعتها وإقدامها قبل أن يتبين لاحقا بأنها هي التي قامت بتربيته وقد جرى التنسيق بينها وبين شرطة البيئة لتسليمه إليهم.