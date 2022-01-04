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جواهر

فيديو يصنع الحدث.. فتاة تمسك بأسد هارب وتحمله بين ذراعيها في الكويت!

جواهر الشروق
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فيديو يصنع الحدث.. فتاة تمسك بأسد هارب وتحمله بين ذراعيها في الكويت!

صنع فيديو لفتاة كويتية تمكنت من الإمساك بأسد هارب وحمله بين ذراعيها، الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال مغردون إن الفتاة احتضنت الأسد كما لو أنه قطة، وبأنها لم تشعر ولا بذرة خوف، في الوقت الذي فر رجال من طريقه.

وبحسب ما أوردت صحف محلية فإن الأسد أثار الرعب في منطقة الصباحية، وتعجب نشطاء من شجاعتها وإقدامها قبل أن يتبين لاحقا بأنها هي التي قامت بتربيته وقد جرى التنسيق بينها وبين شرطة البيئة لتسليمه إليهم.

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