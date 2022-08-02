فيديو يظهر لحظة القضاء على زعيم القاعدة أيمن الظواهري

نشرت وكالة رويترز مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان من موقع الضربة الأمريكية التي أسفرت عن القضاء على زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابل.

وتظهر اللقطات التي تم تصويرها يوم الأحد وفق رويترز، عمودا من الدخان وهو يتصاعد من مبنى في منطقة شيربور بكابل، حيث تمّ القضاء على الظواهري عندما كان في شرفة منزله.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح الثلاثاء، مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في عملية نفذتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وقال بايدن في خطاب ألقاه من البيت الأبيض: “الزعيم الإرهابي لم يعد موجودا بعدما قتل في غارة بطائرة بدون طيار، يوم السبت”.

وأضاف بايدن يقول:”لم يعد الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى الخوف من القاتل الشرير”. مشيرا إلى أن الظواهري “سجّل مقاطع مصوّرة في الأسابيع الماضية، لدعوة أتباعه إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها”.

وعن تفاصيل العملية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن تحديد مكان الظواهري وقتله كانت نتيجة عمل “دقيق ودؤوب للمخابرات الأمريكية”.

ونفّذت العملية عن طريق طائرة من دون طيار، تابعة للمخابرات المركزية الأميركية، وذلك بعد تعقّب زعيم القاعدة عبر أفراد أسرته.

وتمّ تنفيذ العملية في الساعة 6:18 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي للعاصمة الأفغانية كابل، في الوقت الذي كان الظواهري يقف على شرفة منزله.

واطّلع الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفاتح من جويلية، على مخطط العملية في البيت الأبيض، حيث عُرض عليه مجسم للمنزل الذي كان الظواهري يختبئ فيه، حسب فرانس برس.

وفي 25 جويلية جمع الرئيس المصاب بكوفيد-19 مستشاريه الرئيسيين من أجل معرفة المزيد عن هندسة الغرف في منزل الظواهري، قبل أن يسمح بتنفيذ ضربة جوية عالية الدقة، يضيف المصدر.

وجاءت الضربة الأمريكية التي قضت على الظواهري، عاما واحدا بعد أمر بايدن بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وعودة تنظيم طالبان إلى حكمها.

كما تأتي عملية القضاء على الظواهري بعد نحو 11 سنة على إنهاء حياة زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في باكستان عام 2011.