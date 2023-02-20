فيديو يوثق لحظة إضرام النار في طرحة عروس وهي ترقص

وثّق مقطع فيديو لحظة إضرام النار في طرحة فستان عروس خلال حفل زفافها، ما أثار ذهول وصدمة المدعوين.

ويظهر بالفيديو الذي انتشر على الإنستغرام دون أن يشير إلى مكان حدوث الواقعة، شخص يقوم بإشعال النار بولاعة في طرحة العروس من الخلف ثم يبتعد، في اللحظة كانت فيه الضحية ترقص وتصور عريسها.

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والغريب أن العروس استمرت في الرقص في الوقت الذي سمعت فيه أصوات الحضور المحذرة وصراخهم، بينما وقف العريس في مكانه مذهولا.

الطريف في هذا الموقف الغريب، أن العريس الذي لم يحرك ساكنا حاول أن يطفئ النار بالنفخ من بعيد، قبل أن يركض أشخاص نحو العروس ويخمدون النار بقطع قماش ثقيلة.