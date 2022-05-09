فيديو يوثق لحظة إنقاذ سيدة مصرية وابنتها من الحريق

وثّق مقطع فيديو لحظة إنقاذ سيدة مصرية وابنتها من حريق شبّ في إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، بينما لقي الأب وابنه مصرعهما بعد أن قفزا من النافذة.

ورجحت المعاينة الأولية لمكان الحريق، أن ماساً كهربياً أدى إلى اندلاع حريق في الشقة، وتسبب الدخان الكثيف في وفاة طفلة اختناقا، بينما قفز الأب وابنه من الطابق العاشر من العمارة ولقيا مصرعهما على الفور، وفق صحيفة ” اليوم السابع” المصرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، أين تم إخماد النيران، وإنقاذ الأم وطفلين من الحريق وتحرير محضر بالواقعة.