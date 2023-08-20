فيراتي يقترب من مزاملة محرز في الأهلي السعودي

أكدت تقارير إعلامية أن لاعب باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي اقترب كثيرا من الانتقال إلى نادي الأهلي السعودي.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الأهلي يضغط من أجل التوقيع مع ماركو فيراتي حيث تبقى فقط الاتفاق مع باريس على المبلغ المطلوب.

ومن جهتها أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع اللاعب ماركو فيراتي لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

🤝 Acuerdo entre Al Ahli y Marco Verratti 🧐 El club saudita y el jugador habrían llegado a un acuerdo, pero aún queda por negociar con el PSG 🤔 El club saudita y el jugador habrían llegado a un acuerdo, pero aún queda por negociar con el PSG https://t.co/616F8phFSI — Diario SPORT (@sport) August 19, 2023

وقالت الصحيفة إن اللاعب الإيطالي وافق على الانضمام إلى الأهلي، ولكن هذا الاتفاق لم يحسم الصفقة بسبب أن المحادثات مع باريس سان جيرمان قيد التفاوض على المقابل المادي.

Le club saoudien d’Al-Ahli a trouvé un accord contractuel avec le milieu de terrain du PSG Marco Verratti. Pas encore avec le club parisien. https://t.co/d6sIfsh0zj pic.twitter.com/vxPwaK26MT — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 19, 2023

وفي حال تمت الصفقة فإن فيراتي سيزامل الدولي الجزائري رياض محرز، ومواطنه رياض بودبوز، بالإضافة إلى عدة نجوم مثل البرازيلي روبيرتو فيرمينو والتركي ديميرال ميريح والحارس السنغالي ميندي، والإيفواري كيسي، والفرنسي آلان سان ماكسيمين.