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رياضة

فيراتي يقترب من مزاملة محرز في الأهلي السعودي

عمر سلامي
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فيراتي يقترب من مزاملة محرز في الأهلي السعودي
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ماركو فيراتي

أكدت تقارير إعلامية أن لاعب باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي اقترب كثيرا من الانتقال إلى نادي الأهلي السعودي.
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الأهلي يضغط من أجل التوقيع مع ماركو فيراتي حيث تبقى فقط الاتفاق مع باريس على المبلغ المطلوب.
ومن جهتها أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع اللاعب ماركو فيراتي لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الإيطالي وافق على الانضمام إلى الأهلي، ولكن هذا الاتفاق لم يحسم الصفقة بسبب أن المحادثات مع باريس سان جيرمان قيد التفاوض على المقابل المادي.

وفي حال تمت الصفقة فإن فيراتي سيزامل الدولي الجزائري رياض محرز، ومواطنه رياض بودبوز، بالإضافة إلى عدة نجوم مثل البرازيلي روبيرتو فيرمينو والتركي ديميرال ميريح والحارس السنغالي ميندي، والإيفواري كيسي، والفرنسي آلان سان ماكسيمين.

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