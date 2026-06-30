فيرلاند ميندي يمثل أمام المحكمة

بسبب الكلاب..

كشفت إذاعة “COPE” الإسبانية في تقرير لها، أن الظهير الفرنسي فيرلاند ميندي لاعب فريق ريال مدريد .أُحيل إلى المحاكمة، بعد اتهامه في قضية تتعلق بقيام أحد كلابه بعضّ قاصر ومهاجمة كلبين آخرين.

وتعود الواقعة إلى هروب أربعة كلاب يملكها اللاعب من منزله، ليهاجم أحدها كلبين في الشارع، ما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً تدخل لنجدة امرأة تعرض كلبها للهجوم.

وعندما حاول الفتى التدخل، تعرض لعضة في ساقه اليسرى، فيما أُصيب كلبه من فصيلة ألمانية بجروح في الرقبة والصدر تطلبت تدخلاً جراحياً.

وكشفت التحقيقات أن الكلاب الأربعة، و هي من فصيلة الماستيف، والكانغال التركي، والدانماركي الضخم، كانت تفتقر إلى شرائح التعريف الإلكترونية والتأمين الإلزامي ضد المسؤولية، كما لم تتلق التطعيم ضد داء الكلب.

وترى النيابة العامة أن ميندي “أخلّ بواجبه في رعاية الحيوانات والإشراف عليها”، لعدم تأكده من إغلاق بوابة المنزل بعد دخول السيارة، ما سمح للكلاب بالهروب والبقاء دون رقابة في الشارع، “مما خلق وضعاً يشكل خطراً حقيقياً على الناس والحيوانات”.

وبحسب التقرير، يطالب الادعاء الخاص بتوقيع عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بحق لاعب ريال مدريد، إلى جانب فرض غرامة مالية وتعويضات تُقدر بنحو 22,500 يورو، تشمل الأضرار الجسدية والمعنوية، بالإضافة إلى تكاليف العلاج الناتجة عن الحادثة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه ميندي برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في شهر ماي الماضي خلال مواجهة إسبانيول، والتي أبعدته عن الملاعب حتى يومنا هذا.

ويعاني الدولي الفرنسي من سلسلة إصابات متكررة خلال السنوات الأخيرة، أثرت بشكل كبير على استمراريته ومستواه مع ريال مدريد، وسط غموض بشأن مستقبله مع النادي الملكي هذا الصيف.