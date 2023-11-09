فيرمينيو: العلاقة بين صلاح وماني كانت مُتوتّرة

قال اللاعب البرازيلي فيرمنيو إن العلاقة بين زميلَيه السّابقَين المصري محمد صلاح والسنيغالي ساديو ماني كانت مُتوتّرة.

وارتدى فيرمينيو زيّ نادي ليفربول ما بين 2015 و2023، ويلعب صلاح للفريق ذاته منذ 2017، ومثّل ماني ألوان هذا الفريق الإنجليزي ما بين 2016 و2022.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، مُقتطفات من كتاب ألّفه فيرمينيو، بِعنوان: “نعم يا سيّدي، سنواتي في ليفربول”، حيث قال المهاجم البرازيلي: “كنت أعرف صلاح وماني جيّدا، وربّما أفضل من أيّ شخص آخر. لقد كنت على أرض الملعب في وسطهما. رأيت بِأمّ عينيَّ النّظرات التي يُسدّدها أحدهما تُجاه الآخر، والتجهّم (العبوس)، ولغة الجسد، وعدم الرّضا عندما يغضب أحدهما من الآخر”.

وأضاف الزّميل الحالي لِرياض محرز في نادي الأهلي السعودي: “لا أعلم إن كان على علم بِالأمر أم لا، لكن صلاح أحبط الجميع عندما لم يمرّر الكرة. كنت أعرف كيفية التعامل مع هذا الوضع أفضل من أيّ شخص آخر. تناول كلوب (المدرب) هذه المسألة أمامنا جميعا، وقال: عندما يكون زميلك في وضع أفضل، يجب تمرير الكرة إليه. لقد كانت التعليمات واضحة ومُوجّهة إلى صلاح. على مرّ السّنين، يجب أن أقول إن هذا الجانب من لعبته (صلاح) قد تحسّن بِشكل كبير. لقد تعلّم تدريجيا أن يكون أقلّ أنانية وأكثر تعاونا، على الرّغم من كونه مهاجما وهدّافا، وكل هدّاف يميل إلى أن يكون جشعا بعض الشيء في سعيه لإحراز هدف. هذا أمر عادي”.

وتابع فيرمينيو يقول: “كان ماني أكثر قوّة في الأوقات الجيّدة والسيّئة. لقد كان الأكثر حماسا بيننا نحن الثلاثة، وكان أيضا الشخص الذي حُظيت معه بِأكبر قدر من الحرّية لِمناقشة هذا الموضوع. كنت أتحدّث معه دائما وأعطيه النّصائح وأحاول تهدئته. أخبرته أن يكون مُسالما، ويلعب من أجل الفريق، ويبقى مُسترخيا. لم يكن صلاح وماني أبدا أفضل الأصدقاء. بقي كلاهما بِمفرده. وكان من النّادر أن نرى حديثا بينهما، ولا أعلم إن كان لِذلك علاقة بِالمنافسة المصرية- السنيغالية في المسابقات الإفريقية”.

واختتم فيرمينيو قائلا: “لم أتحيّز أبدا. لِهذا السبب يحبّونني: كنت أمرّر الكرة دائما لِكليهما. كان تفضيلي هو أن يفوز الفريق. يُركّز الكثيرون على ما قدّمته للثلاثي الهجومي من الناحية التكتيكية، لكن ربّما كان العنصر البشري بِنفس القدر من الأهمية: دوري كصانع سلام ومُوحِّد. إذا لم أفعل ذلك، لَكان الأمر مجرّد شجار بين الاثنين (صلاح وماني) على أرض الملعب”!