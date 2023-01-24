فيروز زياني تنشر صورتها بعد تعرضها لحادث

نشرت الإعلامية الجزائرية، فيروز زياني، المذيعة بقناة الجزيرة، صورتها بعد تعرضها لحادث في مكان العمل، أدى إلى إلغاء حلقة الاثنين، من برنامجها.

وكتبت فيرزو زياني تدوينة عبر حسابها على فيسبوك أوضحت من خلالها سبب عدم بث حلقة برنامجها للقصة بقية الخاصة بموريتانيا.

وأرفقت تدوينتها بصورة لها وهي تحمل عكازين وتضع الجبس في قدمها.

وقالت مذيعة الجزيرة: “الحمد لله جزيل العطاء حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه… شكرًا لكل من سأل بعد إلغاء حلقة الليلة الماضية”.

وأضافت: “القصة و بقيتها أنني ببساطة وقعت في العمل وذلك قبل الحلقة بساعتين ما تسبب في كسر في قدمي يتطلب أسابيع للتعافي”.

وتابعت: “أنا اليوم بألف خير الحمد لله واعتذاري مجددا لجمهور المشاهدين من موريتانيا الذي أغضبه إلغاء الحلقة وهذا حقكم علينا وتفاعل كثيرًا مع الموضوع وبعضهم أوّله بضغوط مورست علي وعلى القناة“.

وأردفت: “الضغط الوحيد الذي أعاني منه هو في قدمي دعواتكم إخوتي الطيبين في موريتانيا العزيزة”.

ووعدت فيروز زياني أن تبث الحلقة في موعدها، لافتة إلى انها ستستعين بأحد الزملاء والزميلات في ذلك إلى أن تتعافى”.