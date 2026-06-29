فيروس إيبولا في الكونغو يسجل 1274 حالة والمنظمات الدولية تستنفر

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، من بينها 360 حالة وفاة.

وجاء هذا التحديث الوبائي بعد أن تم الإعلان في 15 ماي الماضي عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا القاتل الذي يسبّب حمى نزفية حادة للمصابين به.

وانتشر الفيروس بصفة متسارعة في 3 أقاليم رئيسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو، وهي مناطق جغرافية واسعة يعيش فيها حوالي 15 مليون شخص.

وانتقل فيروس إيبولا أيضاً إلى دولة أوغندا المجاورة حيث أحصت منظمة الصحة العالمية هناك 20 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة، بالرغم من تأكيدات السلطات الأوغندية السابقة بأن الوضع الوبائي تحت السيطرة التامة، وأكد الخبراء المتخصصون في رصد الأوبئة أنه لا يوجد حتى الآن أي لقاح مرخص أو علاج طبي فعال ومجرب ضد سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا التي تتفشى حالياً بضراوة في المنطقة.