فيروس فتاك يظهر في غانا وهذه أعراضه

أثار الكشف عن أول حالتي إصابة بفيروس ماربورغ الفتاك شديد العدوى في غانا المخاوف عالميًا بعد تسجيل وفاة الحالتين.

وأعلنت الصحة العالمية أن غانا قد أكدّت أول حالتي إصابة بمرض فيروس ماربورغ شديد العدوى، وأكدت ثبوت إصابة مريضين لا علاقة لهما ببعضهما البعض، تُوفيا لاحقًا، في منطقة أشانتي جنوب غانا.

وفيروس ماربورغ هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمي إلى العائلة ذاتها لمرض فيروس الإيبولا المعروف وهذه أعراضه:

1- ارتفاع في درجة الحرارة وصداع حاد ووعكة شديدة. ومن أعراضه الشائعة أيضاً الأوجاع والآلام العضلية.

2- حمى شديدة في اليوم الأوّل من يتبعها وهن تدريجي وسريع. وفي اليوم الثالث تقريباً يُصاب المريض بإسهال مائي حاد، وألم، ومغص في البطن، وغثيان، وتقيّؤ. ويمكن أن يدوم الإسهال أسبوعاً كاملاً. وقيل إنّ المريض يُظهر، في هذه المرحلة، ملامح تشبه “ملامح الشبح”

3- يُظهر الكثير من المرضى أعراضاً نزفية وخيمة في الفترة بين اليومين الخامس والسابع.

4- تتسم الحالات المميتة، عادة، بشكل من أشكال النزف من مواضع عدة. ومن المُلاحظ وجود الدم الطازج في القيء والبراز، وفي كثير من الأحيان، نزف من الأنف واللثّة والمهبل.

5- ينتقل الفيروس بين البشر من خلال مخالطة أحد المصابين به عن كثب.

6- الفيروس لا ينتشر بين البشر أثناء فترة حضانته.

7- يُصاب الشخص بالعدوى جرّاء ملامسة دم المريض أو سوائل جسمه الأخرى (البراز، والقيء، والبول، واللعاب، والإفرازات التنفسية) التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية.

8- تزداد قدرة المصابين على نقل العدوى كلّما تطوّر المرض لديهم، وتبلغ تلك القدرة ذروتها خلال مرحلة المرض الوخيمة.

9- مخالطة المصابين عن كثب، لدى تقديم الرعاية لهم في البيت أو في المستشفى، وبعض ممارسات الدفن، تُعد من المسارات الشائعة لاكتساب العدوى

10- لا يوجد لقاح ولا علاج محدّد لمكافحة هذا الفيروس.