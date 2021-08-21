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الجزائر

فيروس كورونا: انطلاق عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية الأحد

الشروق أونلاين
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فيروس كورونا: انطلاق عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية الأحد

تنطلق  الأحد عملية تلقيح مستخدمي قطاع التربية الوطنية ضد وباء كورونا كوفيد-19، تحسبا للدخول المدرسي 2022/2021.

وقصد إنجاح العملية، تم تخصيص 1433 وحدة للكشف والمتابعة بالمؤسسات التربوية، 41 مصلحة لطب العمل و 16 مركزا طبيا اجتماعيا.

وتأتي عملية التلقيح هذه عقب توجيهات وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، خلال ترؤسه الأسبوع الماضي أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، حيث دعا إلى تنظيم هذه العملية بالتنسيق مع مديري الصحة على مستوى الولايات لضمان عملية التلقيح ووضع رزنامة يومية لكل مؤسسة تربوية.

واعتبر السيد بلعابد أن ضمان دخول مدرسي واجتماعي “ناجح” يتوقف على “القدرة في التحكم الجيد في التسيير وتكثيف المتابعة الميدانية ورص الصفوف والالتفاف حول المصلحة الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أبدت نقابات القطاع استعدادها للمساهمة في إنجاح العملية وضمان دخول مدرسي آمن وهادئ في هذا القطاع الذي ينتظر استقبال 10 ملايين تلميذ.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن تأجيل الدخول المدرسي إلى 21 سبتمبر المقبل بعدما كان مقررا في الـ7 من نفس الشهر قصد تلقيح أكبر عدد من الموظفين في القطاع .

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