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بعد بث تحقيق حول ىعاون "ميتا" مع مخابرات الاحتلال

فيسبوك تحذف حساب الصحفي الفلسطيني تامر المسحال

الشروق أونلاين
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فيسبوك تحذف حساب الصحفي الفلسطيني تامر المسحال
ح.م
تامر المسحال

حذف موقع فيسبوك حساب الصحفي تامر المسحال مقدم برنامج “ما خفي أعظم” على قناة الجزيرة القطرية لعدة ساعات، بعد نشره تحقيقا حول تعاون المنصة مع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال تامر المسحال صباح الإثنين في منشور على حسابه الموثق في فيسبوك، إن الموقع تراجع عن الحذف وأعاد فتح الحساب.

 وکان الصحفي الفلسطيني تامر المسحال قد عرض في البرنامج اعترافات مصوّرة للمسؤول السابق بالوحدة السيبرانية  التابعة لجهاز الشاباك الإسرائيلي.

واعترف المسؤول الأمني السابق عن وجود تنسيق بين مخابرات الاحتلال الإسرائيلي وشركة “ميتا” لإزالة المحتوى الفلسطيني المناهض للاحتلال.

وصرح هذا المسؤول بأن “ميتا” كانت تستجيب لمعظم الطلبات التي تقدمها الوحدة السيبرانية الإسرائيلية حول إزالة أي منشورات ضد الاحتلال.

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