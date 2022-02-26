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“فيسبوك” تحظر نشاط وسائل الإعلام الروسية الرسمية    

الشروق أونلاين
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“فيسبوك” تحظر نشاط وسائل الإعلام الروسية الرسمية    

قررت “ميتا” الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي العملاق “فيسبوك” منع وسائل الإعلام الرسمية الروسية نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتها بأي مكان في العالم.

وقال رئيس السياسة الأمنية للشركة ناثانيال جلايشر عبر تويتر: “نواصل أيضاً وضع محاذير على وسائل إعلام رسمية روسية إضافية (..) بُدئ تطبيق هذه التغييرات بالفعل وستستمر حتى مطلع الأسبوع”.

وأضاف: “نحن نمنع الآن وسائل الإعلام الحكومية الروسية نشر إعلانات أو ممارسة أنشطة تدر عائدات على منصتنا بأي مكان في العالم”.

روسيا تفرض حضرا جزئيا للوصول إلى موقع “فيسبوك”

أعلنت لجنة الرقابة الروسية “روسكومنادزور”، أن موسكو ستتخذ إجراءات لتقييد الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جزئيا اعتبارا من الجمعة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة، أن “النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية اعترفت بالشبكة الاجتماعية على أنها متورطة في انتهاك حقوق وحريات مواطني الدولة”.

وأشارت إلى أن منصة “فيسبوك” فرضت قيودا غير معقولة على صفحة “نوفوستي”، بالإضافة إلى ذلك، تم حظر المواد من أربع وسائل إعلام روسية وهي “قناة زفيزدا” و”وكالة نوفوستي” و”موقع لينتا.رو” و”موقع غازيتا.رو”.

وأوضحت أن “هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها”، مشيرة إلى أنه “لم يتم توضيح أسباب الإجراءات التمييزية من جانب منصات (Meta)، ولم يكن هناك استجابة لمطالب بإلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية الخاضعة للرقابة على الفور”.

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