فيسبوك تصنع أسرع كمبيوتر في العالم بخصائص خارقة

أعلنت شركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك عن تصنيعها لجهاز كمبيوتر خارق سيكون جاهزا للعمل منتصف العام الجاري، مؤكدة بأنه الأسرع في العالم.

وقالت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيدها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذياً.

وأضافتة: “لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضاً، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل (ميتافيرس)”.

ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.

موظفون بفيسبوك يتهمون شركتهم بالتحيز للصهاينة ضد المسلمين

في شهر ماي 2021 اتهم موظفون بفيسبوك شركتهم بالتحيز للصهاينة ضد العرب والمسلمين، تزامنا مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وبحسب ما كشف موقع “باز فيد” في تقرير عن شهادات موظفين داخل فيسبوك، فإن مهندس برمجيات مصري كتب رسالة يحذر فيها زملاءه من “فقدان فيسبوك للثقة بين المستخدمين العرب”.

وقام المهندس بتضمين لقطة شاشة لصفحة “غزة الآن” (Gaza Now)، وهي منفذ إخباري تم التحقق منه مع ما يقرب من 4 ملايين متابع، وعندما أُعجب به، أدى ذلك إلى ظهور رسالة منبثقة “غير مشجعة”، تحت عنوان “قبل الإعجاب بهذه الصفحة”، وكُتب فيها “عندما تعجبك صفحة، سترى تحديثات منها في (آخر الأخبار). قد ترغب في مراجعة (Gaza Now-غزة الآن) لمعرفة أنواع المحتويات التي تشاركها عادة”.

وكتب المهندس يقول “لقد أجريت تجربة وحاولت الإعجاب بأكبر عدد ممكن من صفحات الأخبار الإسرائيلية، ولم أتلق رسالة مماثلة ولا مرة”.

وبعدما أورد الدليل على كلامه، أشار إلى أن أنظمة الشركة كانت متحيزة ضد المحتوى العربي، وتساءل إذا كانت كل هذه الأمثلة هي نتاج “تحيز نموذجي”.

وأثارت رسالة المهندس تساؤلات زملائه في الشركة، حسب “باز فيد” دائما، حيث تطرق أحدهم لسبب وضع رسالة تحذيرية على منشور الممثل مارك رافالو الداعم لفلسطين عبر إنستغرام، فيما علق آخرون على تعمد حظر حملات الإعلانات من المنظمات الإسلامية.

وقال موظف آخر “أخشى أننا وصلنا إلى مرحلة يكون فيها الخطأ التالي هو القشة التي تقسم ظهر البعير، ويمكننا أن نرى مجتمعاتنا تهاجر إلى منصات أخرى”.

وأكد التقريرأن هناك 30 موظفا تقريبا اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر؛ لتقديم طعون داخلية لاستعادة المحتوى المحظور على منصتي فيسبوك وإنستغرام، الذي يُعتقد أنه حُظر أو أزيل بشكل غير صحيح.

وكشف أحد الموظفين السابقين في الشركة، والذي يُدعى أشرف زيتون، أن تعيين فيسبوك لمستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابقة، جوردانا كاتلر، لشغل منصب رئيس السياسة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد أحد أسباب تعمد فيسبوك حظر المحتوى الفلسطيني.

وصرح المتحدث باسم فيسبوك لموقع “باز فيد” بالقول: “فريق السياسة العامة لدينا في جميع أنحاء العالم، دوره المساعدة في التأكد من أن الحكومات والهيئات التنظيمية والمجتمع المدني يفهمون سياسات فيسبوك، وفي المقابل التأكد أننا في فيسبوك نفهم سياق البلدان التي نعمل فيها”، مشيرا إلى أن الشركة لديها الآن عضو في فريق السياسات “يركز على فلسطين والأردن”.