فيسبوك وانستغرام يزيلان 20 مليون منشور مضلل عن كورونا

أزال فيسبوك وخدمة الصور انستغرام أكثر من 20 مليون منشورا تحتوي على معلومات خاطئة عن جائحة فيروس كورونا منذ الإعلان عن الوباء وحتى شهر جوان الماضي.

ونقل موقع”سنت” المهتم بأخبار التكنولوجيا عن جاي روزن، نائب رئيس النزاهة في فيسبوك، قوله خلال مؤتمر صحفي: “عندما يتعلق الأمر بوباء كوفيد- 19، فإن الأمور تتطور بسرعة أكبر، لذا فهي تزيد من صعوبة تحديد وقياس الانتشار”.

وجاء هذا الإجراء بعد حوالي شهر من إعلان البيت الأبيض إن حوالي 12 شخصًا كانوا مسؤولين عن إنشاء 65٪ من المعلومات الخاطئة عن اللقاح على منصات التواصل، وأن جميعهم بقوا نشطين على عملاق الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت شركة فيسبوك أن لديها أكثر من 65 معيارًا للادعاءات الكاذبة بشأن فيروس كورونا واللقاحات التي من شأنها أن تدفعها إلى إزالة المنشورات من منصاتها.

وقد أضافت الشركة إلى قائمة هذه الادعاءات الكاذبة، أن اللقاحات تسبب مرض الزهايمر، والتواجد بقرب الأشخاص الملقحين قد يتسبب في آثار جانبية ثانوية للآخرين.

ولفتت الشبكة الاجتماعية إلى أنها أزالت أكثر من 3000 حساب وصفحة ومجموعة لانتهاك تلك المعايير، مؤكدة أنها أخضعت أكثر من 190 مليون منشور مرتبط بكوفيد-19 للتدقيق بعد أن صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة.

ونبه موقع فيسبوك، الذي شارك مع جامعة كارنيغي ميلون وجامعة ماريلاند في استطلاع بشأن جائحة فيروس كورونا، إلى إن التردد بشأن استخدام اللقاح لدى الأشخاص في الولايات المتحدة على فيسبوك قد انخفض بنسبة 50٪. مشيرة إلى إن الإقبال على التطعيم زاد بنسبة 35٪ في فرنسا، و 25٪ في إندونيسيان و 20٪ في نيجيريا.