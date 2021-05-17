“فيسبوك” و”واتساب” و”انستغرام” تقدم اعتذارا للفلسطينيين بسبب حملة التضييق

تلقت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة رسالة رسمية من إدارة شركة “فيسبوك” و”واتساب” و”انستغرام” أعربت فيها عن اعتذارها بعد حذف منشورات بسبب استخدام أصحابها كلمات داعمة لفلسطين.

وجاءت رسالة الاعتذار عقب شكوى تقدمت بها دولة فلسطين عن تقاعس الشركة عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في احترام القانون الإنساني الدولي، وحق الشعب الفلسطيني في التعبير عن الاضطهاد الذي يتعرض له، والنضال من أجل إنهائه.

كما قالت الشركة إنها ستنظر في حملات التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على منصاتها، والذي نتج عنه قتل المدنيين الفلسطينين في القدس وغزة والضفة والفلسطينين داخل الأراضي المحتلة.

وأقرت الرسالة بأخطاء الشركة في التعامل مع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من الفلسطينيين، وحذف منشورات وإغلاق حسابات بسبب استخدام كلمات مثل الأقصى المبارك،وأكدت الرسالة نية الشركة تصحيح هذه الأخطاء.