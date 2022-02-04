فيسبوك يفقد لأول مرة زعامة الشبكات.. والسبب تيك توك

كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق فيسبوك فقد، مؤخرا، زعامة شبكات التواصل الاجتماعي بسبب منافسه الشرس “تيك توك.

وقالت التقارير أن تطبيق فيسبوك شهد تراجعاً للمرة الأولى في تاريخه، منذ عام 2004، بمعدل نصف مليون مستخدم يوميا وذلك خلال الربع الأخير من العام 2021.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل الاستخدام اليومي، إلى احتدام المنافسة داخل سوق خدمات وتطبيقات الشبكات الاجتماعية.

ووجهت أصابع الاتهام مباشرة لتطبيق تيك توك الذي نجح خلال 2021 في الوصول إلى مرحلة تاريخية، عندما تجاوز عدد مستخدميه حاجز المليار، إلى جانب حصده لقب التطبيق الأكثر تحميلاً.

وأشار مارك زوكربرغ، مدير “ميتا” التنفيذي، مباشرة إلى “تيك توك” من بين جميع منافسي تطبيقاته الاجتماعية، موضحاً أن تطبيق الفيديوهات القصيرة يحقق نجاحاً ونمواً بمعدل مطرد.

وعن الإجراءات المتخذة لمواكبة التطورات الحاصلة والمنافسة الشرسة داخل السوق التقني، أوضح زوكربرغ أن شركته “ميتا” لا يزال أمامها الكثير لتعمل على تطويره وتقديمه للجمهور، وهي المرة الثانية التي يعترف فيها بتفوق تيك توك.

وأوضحت الشركة كذلك أنها ستركز خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر على تطوير وتوسيع نطاق انتشار الفيديوهات القصيرة Reels، وهي ورقة لعبة “ميتا” في وجه تيك توك.

يُذكر أن عدد مستخدمي فيسبوك اليومي كان 1.930 مليار في الربع الثالث من العام الماضي، بينما انخفض إلى 1.929 مليار مستخدم في الربع الرابع من نفس العام.