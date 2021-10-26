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فيصل القاسم يشكو من “حملات مضحكة” ضده من قبل ذباب المخزن المغربي

الشروق أونلاين
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فيصل القاسم يشكو من “حملات مضحكة” ضده من قبل ذباب المخزن المغربي
أرشيف
فيصل القاسم

اشتكى فيصل القاسم الاعلامي السوري بقناة الجزيرة القطرية، من تعرض صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى هجوم من قبل ما أسماه “ذباب” المخزن المغربي، بعد سلسلة منشورات له تنتقد مواقف النظام هناك.

وكتب فيصل قاسم: كتبت بضعة تغريدات عن الوضع في المغرب، ومنذ ذلك اليوم والزباب الالكتروني المغربي يشن حملات ههههه مضحكة جداً لا بل يستخدم نفس العبارات الرديئة التي يستخدمها بقية الز.باب الالكتروني المخابراتي العربي مع أنه يكتب من بلاد أمير المؤمنين.

ونشر منشط “الاتجاه المعاكس” سلسلة تغريدات حول الوضع السياسي الداخلي في المغرب، منها: تظل ملفات الإخفاء والاختفاء القسري في المغرب والممتدة من سنوات الرصاص واحدة من أشد الملفات حساسية ورعبا على المستوى الجماهيري، ليس على الناس سوى تكميم الأفواه ، إنها ديمقراطية المخزن سلام الله عليها؟

كما كتب عن وضع حزب العدالة والتنمية أنه: تظل قضية مصرع القيادي في حزب العدالة والتنمية عبدالله باها تحت عجلات قطار واد الشراط في منتصف ليلة ظلماء واحدة من أشد الملفات غموضا والتي كسرت ظهر عبد الإله بنكيران ورسخت معالم الدولة المغربية العميقة..فمن يجرؤ على النبش في ملف الحادث الغامض.

وعن الأزمة مع الجزائر كتب قاسم: ما فعله السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال من دعم علني لحركة القبائل الجزائرية، كان خطأ جسيما لم يراع حقيقة أن نفس المشكلة تكمن في المغرب عبر الحراك الريفي وقائده السجين ناصر الزفزافي! فأشتعلت أزمة بسبب سوء التقدير المفجع؟

كما كتب عن حزب العدالة والتنمية بعد خسارته الانتخابات بالتأكيد: يمكن القول بكل ثقة بأن حكومة العدالة والتنمية المغربية تاهت في مباهج السلطة ورياشها وفخامتها واموالها وتحملت مسؤولية فشل لم تصنعه لأنها ببساطة لم تكن تمتلك سلطة القرار وهاهم وزراء السيادة السابقون أنفسهم في وزارة أخنوش؟ كانت العدالة والتنمية مجرد …. أكمل الفراغ!!

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