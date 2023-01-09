فيصل باجي يستقيل من المولودية ويطالب بأمواله العالقة

في رسالة عبر محضر قضائي..

أكدت إدارة مولودية الجزائر أنها تفاجأت بمراسلة عن طريق محضر قضائي معتمد تحمل اسم فيصل باجي، اللاعب السابق والمنسق العام للفريق حاليا، مؤكدا استقالته من منصبه، مطالبا بمبلغ مالي قدره 354 مليون يعود إلى الفترة الممتدة من 2011 / 2015، حيث منح مهلة خمسة أيام قبل لجوء المعني للجهات القضائية ضد نادي مولودية الجزائر.

إدارة مولودية وفي بيان لها نشر على موقع النادي أن السيد فيصل باجي كان يزاول مهامه بصفة عادية في المكتب الخاص به، كما أنه تواجد في تدريبات الفريق بصفة عادية منذ حصة الاستئناف إلى غاية يوم التبليغ، كما عرف يوم الأحد غياب المعني دون سابق إنذار عن اجتماع مهم يضم المدرب وأعضاء الإدارة ويتمحور حول الخطوط العريضة للتحديات التي تنتظر المولودية وكذا انتدابات الميركاتو الشتوي ووضع اللمسات الأخيرة لتربص الفريق… مضيفا أن علاقة المعني كانت جيدة مع كل أعضاء مجلس الإدارة والطواقم الفنية واللوجيستية، كما تشير الإدارة أن السيد فيصل باجي تحصل على أجوره الشهرية كاملة كما تلقى كل المنح الخاصة به بصفة عادية خلال الفترة التي تواجد فيها مع الفريق، ولهذا تتأسف إدارة المولودية لهذه الخرجة وخاصة توقيتها غير المناسب تماما والفريق يمر بمرحلة حساسة (الميركاتو الشتوي، التربص، التحضير لمرحلة الإياب)، كما تنوه الإدارة أنها ستسعى جاهدة للدفاع عن حقوق الفريق خاصة وأن المعني ربط فسخ عقده بالتراضي مقابل الحصول على أموال يدين بها منذ سنوات على حد تصريحه وهي المستحقات التي لا تملك الإدارة الحالية أدنى دليل على أحقيته بها وأنها ليست مخولة للدوس على القوانين، كما تؤكد إدارة الفريق أنها تكن بكل مكوناتها الاحترام التام للسيد فيصل باجي كلاعب سابق وتشكره على ما قدمه للفريق.