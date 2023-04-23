فيصل هنين: الدخول الجامعي المقبل رقمي بامتياز

رقمنة قطاع الخدمات الجامعية تجاوزت الـ 90 بالمائة

كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيصل هنين، أن رقمنة قطاع الخدمات الجامعية تجاوزت 90 بالمائة، على أن يتم الانتهاء من المشروع قريبا، بغية جعل الدخول الجامعي 2023 /2024 رقميا بامتياز، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرقمنة قطاع.

وأوضح هنين في تصريح صحفي، عن “توجيه تعليمات صارمة لمصالحه بغية الإسراع في الانتهاء من رقمنة عدد من الخدمات الجامعية، وعلى رأسها النقل الجامعي الذي تجاوزت نسبة رقمنته 90 بالمائة وكذا خدمة الإيواء التي ستمكن الطالب من اختيار غرفته عن بعد”.

وأضاف المتحدث في الشأن ذاته أن رقمنة مصلحة الموارد البشرية على “مشارف الانتهاء”، مبرزا أن هذه العملية ستمكن العامل من تتبع مساره المهني والحصول على جميع وثائقه عن طريق منصة “بروغرس”.

كما أشار هنين إلى أن رقمنة الخدمات الجامعية تندرج ضمن “الاستراتيجية الجديدة” لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف “معالجة النقائص والاختلالات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة”.

وبخصوص تكوين المكلفين بالإعلام والاتصال على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، ذكر هنين أن “الهدف منه تحقيق سياسة إعلام واتصال تتماشى مع تطلعات الطالب الجامعي”، بهدف إعطاء أكثر “مهنية واحترافية للمعلومة ومحاربة الإشاعة في الوسط الجامعي”، يضيف المتحدث.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، كان قد أشرف في 18 مارس الماضي على إطلاق منصات رقمية جديدة تتمحور حول تسهيل نجاح الطالب ومجال الابتكار البيداغوجي وعصرنة القطاع ليصل مجموع المنصات التي أطلقتها الوزارة إلى 29 منصة.