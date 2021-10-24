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فيضانات الجزائر وتونس وإيطاليا.. خبير دولي يكشف الأسباب

الشروق أونلاين
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فيضانات الجزائر وتونس وإيطاليا.. خبير دولي يكشف الأسباب

أكد خبير دولي في الأرصاد الجوية، أن الفيضانات التي شهدتها كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى جنوب إيطاليا، مساء السبت كانت نتيجة منخفض جوي قادم من جزر البليار.

وأوضح الخبير “جيل ماتريكون” لموقع مختص في الطقس، الأحد، أن الإضطراب الجوي الذي عرفته الجزائر وتونس ومناطق من ايطاليا منذ الخميس الماضي جاء بسبب هبوط منخفض من جزر البليار باتجاه المغرب العربي والذي سيستمر حسبه إلى غاية يوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أنه عند اتصال البحر الذي لا يزال دافئا في هذا الوقت من العام، مع الهواء البارد غير المستقر للغاية يحدث تصادم بين التيارات الهوائية يفرز التقلبات الجوية.

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التعليقات
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  • من جبالنا ..

    فيضانات الجزائر وتونس وإيطاليا.. خبير دولي يكشف أن الأسباب منخفض جوي .. لا منخفض جوي ولا هم يحزنون فالأسباب واضحة وضوح الشمس وهي مؤامرة تحاك ضد بلادنا من قبل أعداء معروفين تماما كما حدث في حرائق الصائفة الماضية .

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