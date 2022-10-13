هذه الخسائر المسجلة والطرقات المغلقة إثر التقلبات الجوية

تسببت الأمطار الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات في خسائر مادية وبشرية كما نجم عنها غلق عدد من الطرقات، حسبما أعلنته مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية.

وكشف بيان للمديرية العامة للحماية المدنية عن حصيلة التدخلات التي قامت بها وحداتها بكل من ولايات: تيارت، تلمسان والنعامة، على إثر التقلبات الجوية، تساقط الأمطار.

1- ولاية تيارت:

– بلديـة قصر الشلالة: تم إنتشال جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم (طفلين ورضيع)، على اثر سقوط أمطار متبوعة بسيول بحي الشهيد عبد الحفيض بوصوف. كما تم تسجيل إصابة شخصين آخرين من بينهم امرأة في حالة صدمة تم نقلهما إلى المستشفى المحلي.

– بلديـتي عين الذهب والسوقر: تم خراج شاحنتين كانتا محصورتان بمجرى واد، بدون خسائر بشرية.

– بلديـات الرحوية مهدية: القيام بعمليتي امتصاص لمياه الأمطار بحي زيان حبيب بقرية ضاية الترفاس.

2- ولاية تلمسان:

– بلديـة البويهي: تم إنقاذ شخصين محصورين كانا على متن سيارة جرفتها مياه الأمطار في المكان المسمى واد البعير تم نقلهما إلى المستشفى المحلي، بالإضافة إلى القيام بعملية امتصاص مياه الامطار داخل بعض المساكن بقرية مافورة.

كما تم تسجيل انهيار جزئي لجسر بالطريق الوطني 99 الرابط بين سيدي الجيلالي وماقورة بسبب السيول.

3-ولاية النعامة:

– بلديـة مغرار: تم اخراج سيارة وشاحنة كانتا عالقتين بمجرى واد على الطريق الوطني رقم 06.بدون خسائر بشرية.

أما عن قائمة الطرقات المقطوعة بسبب إرتفاع منسوب المياه فهي:

1- أولاد جلال: الطريق الولائي رقم 60بـ في شطره الرابط بين بلديتي رأس_الميعاد وسيدي خالد.

2- الجلفة: الطريق الوطني رقم 01 أ الرابط بين ولايتي الاغواط والجلفة بالضبط على مستوى قرية الويبد بلدية الشارف.

3- تيارت: الطريق الولائي رقم 01 الرابط بين بلديتي الناظورة وعين الدزاريت.

4- تلمسان: الطريق الوطني رقم 99 الرابط بين بلديتي البويهي والعريشة بالضبط على مستوى منطقة الملاحة بلدية البويهي. والطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي العريشة وسبدو بالضبط على مستوى منطقة بلحاجي بوسيف بلدية العريشة.

فيضانات تيارت: 4 وفيات بينهم رضيع حديث الولادة

توفي 4 أشخاص بينهم رضيع حديث الولادة في السيول التي عرفتها ولاية تيارت خلال الساعات الماضية، حسب ما أكده بيان للحماية المدنية.

وسجّلت الخسائر البشرية المذكورة في حي عبد الحفيظ بوصوف ببلدية قصر الشلالة، وهذا في حدود الساعة 21:25 من مساء الأربعاء.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 20 يوما و18 سنة، حسب ما ذكرته ذات المصالح، في حين أصيب شخصان بين 24 و43 سنة بجروح.