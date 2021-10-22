فيغولي سيكمل عقده مع غالاتسراي ويفضل البقاء في تركيا

لا يريد العودة إلى فرنسا أو إسبانيا لأسباب مالية

قرّر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي التركي، إكمال تجربته مع النادي التركي إلى غاية نهاية عقده الصيف المقبل، وعدم الرضوخ لضغط إدارة فريقه بإجباره على الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل وفق تسوية مالية تخفف على النادي التركي أعباء الراتب السنوي للدولي الجزائري.

ويعيش فيغولي منذ الموسم الماضي ضغطا كبير من مسؤولي إدارة غالاتسراي لإجباره على الرحيل أو تخفيض راتبه السنوي المحدد حاليا عند مبلغ 3.8 مليون يورو، وهو ما لم يقبله لاعب المنتخب الجزائري عدة مرات ودخل في خلافات حادة مع المسيرين، ما انعكس على مردوده مع تشكيلة المدرب فاتيح تيريم، آخرها كان عرض إدارة النادي التركي عليه مخطط تسوية لإنهاء عقده شهر جانفي المقبل.

إلى ذلك، قال موقع “فوتو سبور” التركي، أول أمس، إن الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، حسم قراره النهائي بخصوص وضعيته مع غالاتسراي، حيث لن يرضخ لضغوط الإدارة وسيلتزم بإكمال عقده إلى غاية نهايته شهر جوان المقبل، ليبقي على الامتيازات المالية التي يتحصل عليها حاليا، كما أنه قرر استكمال مغامرته في الدوري التركي مع ناد آخر، وهو الذي يلعب هناك منذ عام 2017، نفس المصدر كشف بأن فيغولي تحصل على عروض من أندية فرنسية وإسبانية، لكنها لم تكن في المستوى من الناحية المادية، وعليه فإنه يفضل تكرار تجربة صديقه وزميله السابق، المغربي يوسف بلهندة، الذي أمضى في نادي أضنة سبور التركي بعد رحيله عن النادي الأصفر والأحمر وفشل عودته إلى الدوري الفرنسي، ولن يجد فيغولي صعوبة في إيجاد فريق جديد في تركيا بالنظر لسمعته الكبيرة في “السوبر ليغ” وخبرته الواسعة، كما أنه سيحصل على راتب أكبر بكثير مما قد تمنحه إيّاه الأندية الفرنسية أو الإسبانية التي طلبت خدماته.