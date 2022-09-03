فيغولي قد يعود إلى إنجلترا من بوابة هال سيتي

بعد تجربة سابقة فاشلة مع ويست هام

انتهى شهر العسل، ما بين كبير تركيا غالاتا ساراي وسفيان فيغولي، بحلوه وأيضا بمره، ولم يبق لسفيان سوى بضع سنوات ليتنفس فيها الكرة، وهو ما يجعله يتشبث بإمكانية البقاء في المستوى العالي، ولأن ميركاتو الدرجة الثانية في إنجلترا مازال مفتوحا، فإن الحديث عن انتقال محتمل لسفيان فيغولي إلى فريق هال سيتي المعروف بضمه للعديد من اللاعبين العرب، ومنهم المصري أحمد المحمدي صار أقرب الفرق إلى سفيان فيغولي المحتمل غيابه عن تربص المنتخب الوطني ووديتيه أمام غينيا ونيجيريا المبرمجتين هذا الشهر في وهران.

يحتل فريق هال سيتي المرتبة 11 في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، ويدربه الإنجليزي أرفالدازي. والمتميز في هذا الفريق أنه شاب ولا يمتلك أي لاعب وصل حاجز الثلاثين من العمر، مما يعني أن سفيان فيغولي في حالة انضمامه إلى فريق هال سيتي سيكون الأكبر سنا والأكثر خبرة بمبارياته الكثيرة جدا في رابطة أبطال أوربا مع فالونسيا وغالاتا ساراي والدوري الأوروبي، الذي وصل فيه إلى الدور نصف نهائي مع فالونسيا، إضافة إلى حصوله على ألقاب مهمة مع الخضر وأهمها كأس أمم إفريقيا في صائفة 2019 وبلوغه مع الخضر ثمن النهائي من كأس العالم في البرازيل، حيث كان النجم الأول لكتيبة خاليلوزيتش، ويريد نهاية سعيدة وهو في مستوى عال ومع الخضر المرشحين لاحتضان كان 2025 وقد تكون أسعد خاتمة لسفيان فيغولي الذي اقتربت سنه من الثالثة الثلاثين.

عانى سفيان فيغولي في عهد غوركوف على وجه الخصوص، من حملة من التشويه والنقد الجارح من الكثير من محللي البلاطوهات، الذين طالبوا بتهميش اللاعب وعدم استدعائه للخضر، ولكن سفيان فيغولي قدّم الرد على الميدان، وسيبقى في التاريخ أنه كان فعّالا وإيجابيا في أكبر الإنجازات في تاريخ الكرة الجزائرية والمقصود من ذلك التأهل التاريخي الأول إلى الدور الثاني من كأس العالم في البرازيل التي سجل فيها هدفا في مرمى بلجيكا من ركلة جزاء كان هو من استفاد منها في مرمى حارس ريال مدريد كورتوا، وقدّم تمريرتين حاسمتين الأولى لزميله براهيمي أمام كوريا الجنوبية والثانية لزميله جابو أمام منتخب ألمانيا، كما فاز باللقب القاري الكبير بـ 24 منتخبا لأول مرة في أمم إفريقيا، وخارج الديار في مصر، حيث سجل هدفا في مرمى كوت ديفوار وقدّم تمريرة حاسمة لبلايلي أمام السنغال.

يبلغ سفيان فيغولي حاليا من العمر 32 سنة وثمانية أشهر، وطريقة لعبه فريدة وسيترك فراغا كبيرا في حالة اعتزاله دوليا. ولم يسجل فيغولي في حياته الكروية منذ أول سنة احتراف له، مع نادي غرونوبل الفرنسي في موسم 2008 / 2009 سوى 52 هدفا، وهو رقم متدني للاعب لعب أكثر من 15 موسما في أعلى مستوى في الدوريات الكبرى في فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وتركيا، وكان فيغولي في أمم إفريقيا 2019، الاكتشاف الجديد والمتجدد والقائد لتشكيلة جمال بلماضي ولعب بعد الكان المصري، من أجل حلم واحد وأخير، وهو التواجد في قطر، حيث قيل بأن سفيان كان يريد لعب مونديال قطر وإنهاء مشواره في دوري قطر، كما فعل رفقاءه مثل قديورة وسفيان هني وحتى مدربه جمال بلماضي.