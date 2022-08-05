فيغولي قريب جدا من مزاملة رشيد غزال في بشكتاش التركي

تفاصيل صغيرة تفصل عن ترسيم الاتفاق

أكدت تقارير صحفية تركية اقتراب الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، من الالتحاق بصفوف نادي بشكتاش التركي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ومزاملة مواطنه رشيد غزال.

وبحسب ذات المصادر، فإن تفاصيل صغيرة فقط تبقى تفصل سفيان فيغولي عن ترسيم التحاقه بنادي بشكتاش، أحد أبرز أندية الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، وبطل الموسم ما قبل الماضي، الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز السادس، ولن يشارك الموسم المقبل في أي منافسة أوروبية.

واستنادا لنفس التقارير الصحفية، فإن وكيل أعمال المهاجم الجزائري في مفاوضات متقدمة مع إدارة بشكتاش، مشيرة إلى اللقاء الذي جمعه مع المدير الرياضي للنادي التركي، جيهون كازانجي، معتبرة أن بعض التفاصيل تفصل الطرفين لترسيم اتفاقهما الوشيك والتحاق فيغولي بالفريق.

في ذات الصدد، يطالب ممثل اللاعب الجزائري بمبلغ مليوني يورو سنويا، في وقت يقترح عرض إدارة بشكتاش تخفيض المبلغ إلى 1,5مليون يورو، يتحصل عليه فيغولي إضافة لبعض المحفزات والمكافآت الأخرى.

إلى ذلك، أشارت هذه المصادر بأن وضعية سفيان فيغولي كلاعب حر، بعد نهاية عقده مع غلطة سراي شهر جوان الماضي حفّزت إدارة بشكتاش على التعاقد معه وضمه للفريق في صفقة انتقال حر.

ويملك سفيان فيغولي من المستوى والخبرة ما يجعله قادرا على تقديم الإضافة اللازمة لبشكتاش، وهو ما كان أكده مع الغريم غلطة سراي.

جدير بالتذكير، أن نادي بشكتاش يضم في صفوفه لاعبا جزائريا آخر، هو رشيد غزال، الذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الفريق والدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى نادي بشكتاش لإعادة بناء تشكيلة قوية تحسبا للموسم الجديد في الدوري التركي الممتاز وضمان مشاركة أوربية الموسم القادم، ما جعله يقوم بتدعيم صفوفه ببعض الأسماء اللامعة، على غرار تعاقده مع الدولي المغربي ساي.