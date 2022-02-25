فيغولي وبن رحمة في مواجهة ناديين إسبانيين في الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة الدوري الأوروبي، نادي غلطة سراي التركي، الذي ينشط في صفوفه الدولي سفيان فيغولي في مواجهة نادي برشلونة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية منظرة بين نادي وست هام الإنجليزي الذي يلعب له الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، ونادي إشبيلية الإسباني.

وفي المواجهات الأخرى يواجه غلاسجو رينجرز الاسكتلندي النجم الأحمر الصربي، ويقابل موناكو الفرنسي ضد سبورتينغ براغا البرتغالي، وأتالانتا الإيطالي مع ليفركوزن الألماني .

أما فريق بورتو البرتغالي فيواجه ليون الفرنسي ، ولايبزيغ الألماني ضد سبارتك موسكو الروسي ويلعب فريق ريال بيتيس من إسبانيا أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت.

وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي، يوم 10 مارس المقبل، على أن تقام مباريات العودة في الـ17 من نفس الشهر.