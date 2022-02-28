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رياضة

فيغولي يتألق مع غلطة سراي بتمريرتين حاسمتين

سليم.ع
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فيغولي يتألق مع غلطة سراي بتمريرتين حاسمتين

تألق الدولي الجزائري سفيان فيغولي أمسية الأحد، مع ناديه غلطة سراي بتقديمه تمريرتين حاسمتين، ليساهم بذلك بنسبة كبيرة في الفوز الذي حققه ناديه..
ودخل فيغولي بديلا في الدقيقة الـ80 ، من مباراة فريقه أمام الضيف ريزا سبور، وحينها كانت النتيجة متعادلة بهدفين لمثلهما، قبل أن يقدم تمريرة الهدف الثالث في د87 ، ثم تمريرة الهدف الرابع في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع.
وتمكن غلطة سراي بفضل تألق الدولي الجزائري سفيان فيغولي من حسم المباراة لصالحه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.
ورغم دخوله بديلا فإن فيغولي قد أبان عن جاهزية كبيرة، وهو الأمر الذي يريح الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل الموعد الهام الذي ينتظر “الخضر” أمام الكاميرون في مبارتي السد.

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