فيغولي يدافع عن نفسه أمام اتهامات وانتقادات أنصار غالاتسراي

بعد أن اشتكى فريقه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

دافع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، لاعب نادي غالاتسراي التركي السابق، عن نفسه بعد الانتقادات الجماهيرية والإعلامية القاسية التي تعرض لها في تركيا، منذ رفعه شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص إدارة فريقه السابق من أجل الحصول على مستحقاته المالية العالقة والمقدرة بحوالي 1.6 مليون يورو.

وكان فيغولي قضى خمس سنوات كاملة مع النادي الأصفر والأحمر بعد أن انتقل إليه قادما من وستهام يونايتد مقابل 4.25 مليون يورو في صيف 2017، وكان نجم فالنسيا الإسباني السابق يتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ3.85 مليون يورو، ما شكل له أزمة مع إدارة النادي خلال فترة جائحة كورونا عندما طالبته بتخفيض راتبه ومراجعته بعد ذلك لتمديد عقده، لكن الجزائري رفض كل مقترحات الإدارة.

إلى ذلك، نشر الدولي الجزائري الذي يوجد دون فريق حاليا منذ نهاية عقده مع نادي غالاتسراي شهر جوان الماضي، تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليرد بها على الانتقادات التي طالته خلال الساعات الماضية، خاص من طرف أنصار نادي العاصمة اسطنبول، وكتب اللاعب البالغ من العمر 32 عاما: “عائلتي تعشق النادي وأنا أحببت اللعب أمام جماهيره أيضا، والذين أعتبرهم كعائلتي”، قبل أن يضيف: “لقد صنعت ذكريات دائمة هنا”، في إشارة إلى إسهامه في الألقاب التي تحصل عليها غالاتسراي طوال فترة لعبه معه، وبرر فيغولي موقفه برفع شكوى إلى “الفيفا”، قائلا: “كرة القدم هي شغفي ومهنتي. لقد قبلت التأخير لمدة 5 مواسم كاملة..”، وأردف: “كل ما طلبته هو من حقي. لم أسرق أحدا ولم أطلب أي أموال إضافية أو فوائد”، وختم النجم الجزائري رسالته بمطالبة الأنصار باحترامه بعد أن تم تأويل خطوته القانونية، وقال بهذا الخصوص: “سوّيا..يجب أن يستمر الاحترام”.

وكان سفيان فيغولي أكد في تصريحات سابقة لقناة “سبور” التركية بأنه رفع فعلا شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص مستحقاته العالقة لدى غالاتسراي، وصرح: “لقد حاولت جاهدًا تحصيل مستحقاتي في غالاتسراي، وحاولت إيجاد حل شخصي مع دورسون أوزبك (رئيس النادي)، لكن اتضح أن ذلك سيكون مستحيلًا”، وكانت إدارة النادي التركي أرجعت تأخرها في تسوية ديون بعض لاعبيها السابقين إلى الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق، لكن النجم الجزائري لم يقتنع بالحجة بالنظر لنشاط النادي في سوق التحويلات الصيفية، حيث قال: “رأيت أن الفريق لا يعاني من مشاكل اقتصادية تبعا لما حدث خلال الميركاتو الصيفي، ولهذا طلبت من محاميّ الخاص أن يقوم بتحصيل كل ديوني لدى النادي”.

يجدر الذكر، أن نجم “الخضر” تحصل على عديد الألقاب مع غالاتسراي، منها لقبان في الدوري التركي الممتاز وكأس تركيا وكأس السوبر التركي طوال الفترة التي قضاها مع النادي، كما خاض 161 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 33 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة.