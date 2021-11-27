عاد بقوة في الفترة الأخيرة بعد بداية صعبة

نجح الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي التركي في تسجيل رقم مميز جديد مع نادي العاصمة اسطنبول في المنافسة الأوروبية، عندما قاد فريقه إلى الفوز على نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي في لقاء الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي، بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، الخميس الماضي، ومساهمته في تأهل فريقه إلى الدور المقبل من المسابقة الأوروبية، بعد أن سجل هدفا وصنع آخر، وهو الرقم الذي لم يسجله أي لاعب في نادي غالاتسراي منذ سنة 2013..

عندما نجح آنذاك النجم الإيفواري، ديدييه دروغبا، في تسجيل هدف وصناعة آخر في مواجهة جوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت شبكة “أوبتا” سبورت للإحصائيات والأرقام بأن سفيان فيغولي هو أول لاعب في صفوف غالاتسراي ينجح في تكرار انجاز ديدييه دروغبا مع النادي التركي، ما يؤكد أهميته الكبيرة في حسابات المدرب فاتيح تيريم، واستعادته لمستوياته المعروفة بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته مع بداية الموسم الجاري، ووجود رغبة قوية لدى إدارة نادي غالاتسراي للتخلص منه، فبعد بدايته الصعبة هذا الموسم عاد للمشاركة بقوة في المواجهات الأخيرة، فمن جملة 17 مباراة خاضها في مختلف المسابقات سجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، في وقت بقي فيه على دكة البدلاء لست مباريات كاملة دون أن يشارك ولو لدقيقة واحدة.

وكان نجم “الخضر” جدد رغبته في البقاء مع غالاتسراي التركي، عندما قال في آخر تصريحاته: “أنا سعيد جدًا في غالاتسراي، ويسعدني العمل مع المدرب وزملائي في الفريق”، وتابع: “أريد البقاء معه لفترة طويلة”، في إشارة إلى عدم وجود أي نيّة لديه بالرحيل عن الفريق الصيف المقبل بمناسبة نهاية عقده، وترك الانطباع برغبته القوية في التجديد.

إلى ذلك، أشاد مدرب غالاتسراي، فاتيح تيريم، بمستويات لاعب “الخضر” بعد مردوده الكبير أمام مرسيليا، وصرح بعد المباراة: “أنا سعيد بهذا الانتصار، كان بإمكاننا الحصول على المزيد من النقاط والذهاب إلى روما مرتاحين أكثر في الجولة الأخيرة، لكن سنظل هنا في فيفري أو مارس”، مضيفا: “أنا سعيد أيضا بسفيان فيغولي. إنه لاعب أحترمه كثيرًا، حتى لو أخبرته بأنه لن يلعب، فإنه لن يثير أي مشكلة على الإطلاق إنه مثال للكثير من اللاعبين”.