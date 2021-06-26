فيغولي يرفض العرض الإسباني ولن يبقى في غالاتسراي

رغم استئنافه للتحضيرات الموسمية مع النادي التركي

تواجد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي مع النادي التركي منذ الخميس الفارط، بعد أن اجتاز الفحوص الطبية الروتينية قبل انطلاق التحضيرات الموسمية رفقة زملائه، ليشرع في الاستعداد للموسم الجديد مع النادي الأصفر والأحمر مؤقتا، قبل تحديد وجهته المستقبلية.

قالت مصادر مقربة من نجم “الخضر” إن التحاقه بتدريبات غالاتسراي لا يعني على الإطلاق بقاءه مع الفريق، لأن هذا الأخير وبتوصية من مدربه، فاتيح تيريم، قرّر عرض فيغولي للبيع، كما يرغب الأخير في الرحيل للحصول على فرصة اللعب بانتظام، ويعد التحاق لاعب وستهام الانجليزي السابق بتحضيرات غالاتسراي إجراء طبيعيا بحكم ارتباطه مع الفريق بعقد يمتد إلى غاية صيف 2022، وسيشرع في التحضيرات الموسمية وبموازاة مع ذلك سيواصل التفاوض مع الأندية التي طلبت خدماته خلال سوق التحويلات الصيفية الحالية.

من جهة أخرى، كشف موقع “فوتو ماك” التركي بأن سفيان فيغولي رفض نهائيا العرض الذي وصله من نادي بلد الوليد الإسباني لعدة اعتبارات، أولها أن نادي الظاهرة رونالدو كان يريد لاعب “محاربي الصحراء” لمدة عام واحد فقط بنظام الإعارة (العرض لم يغر أيضا إدارة غالاتسراي)، وهو ما يرفضه فيغولي الذي يبحث عن عقد لا يقل عن 3 سنوات وبامتيازات مغرية، وهو الذي يبلغ من العمر 31 سنة، ورغم أن المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، طلب من فيغولي حسم مستقبله في سوق التحويلات مبكرا، إلا أن نجم فالنسيا الإسباني السابق لن يتسرع وسيختار العرض الأفضل بالنسبة له خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد على رادار نادي أولمبياكوس اليوناني وبعض الأندية السعودية.