فيغولي يريد البقاء مع نادي غالاتسراي التركي

قال إنّه مازال قادرا على العطاء رغم تقدّمه في السن

وجّه الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي التركي، رسالة قوية إلى إدارة فريقه تنهي الجدل القائم بخصوص مستقبله، والشكوك لدى بعض مسؤولي فريقه اتجاهه والمرتبطة أساسا براتبه السنوي الحالي ومطالبه المالية المستقبلية، في حال قرر الطرفان تجديد العقد الذي ينتهي شهر جوان من عام 2022.

ويمر فيغولي بفترة صعبة مع غالاتسراي منذ النصف الثاني للموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، بسبب الضغوط الكبيرة التي يفرضها عليه مسؤولو النادي التركي من أجل تخفيض راتبه السنوي أو دفعه نحو الرحيل، ويتقاضى نجم “الخضر” راتبا سنويا يقدر بـ3.8 مليون يورو، وهو ما صنفته إدارة غالاتسراي خارج قدراتها المالية، ووصلت درجة تلك الضغوط إلى حدّ تهميشه فنيا من قبل المدرب التركي الشهير، فاتيح تيريم.

إلى ذلك، كشف سفيان فيغولي في تصريحات لإذاعة “صوت أمريكا” في نسختها الإفريقية، بأنه سعيد في اسطنبول ونادي غالاتسراي ويريد البقاء لفترة أطول مع النادي، حيث قال: “عقدي ينتهي الصيف المقبل، لكني أتمنى التوصل لاتفاق لتجديده وتمديده”، مضيفا: “هدفي هو مواصلة مغامرتي مع غالاتسراي.. صحيح أنني سأبلغ من العمر 32 عاما، لكن مازال بيدي الكثير لأقدمه إلى النادي، وأنا لا أخشى المنافسة مع اللاعبين الشباب المتواجدين في الفريق”.

وتابع نجم فالنسيا الإسباني السابق رسالته العاطفية الموجهة لإدارة فريقه وجماهيره: “لقد أتيت إلى غالاتسراي وفي عمري 27 عاما، وتوّجت بأول ألقابي في مشواري الاحترافي هنا”، وأردف: “إذا كنت تلعب مع غالاتسراي فيجب عليك الفوز بكل مباراة. الخسارة هنا تعني نهاية العالم، وهذا الأمر يناسبني تماما”، قبل أن يطمئن جماهير النادي بخصوص البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم، قائلا: “نحن في الطريق الصحيح رغم أننا نمتلك تشكيلة مدعمة بلاعبين شباب يفتقدون إلى الخبرة”.