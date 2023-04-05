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رياضة

فيغولي يستعيد أجواء المنافسة الرسمية

عمر سلامي
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فيغولي يستعيد أجواء المنافسة الرسمية
ح.م
سفيان فيغولي

استعاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي أجواء المنافسة الرسمية مع ناديه فاتح قارا جمرك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وشارك فيغولي بديلا، حيث دخل في د 74 من المرحلة الثانية، من مباراة ناديه أمام المستضيف اسطنبول سبور.

وغاب فيغولي لمدة طويلة عن الميادين بسبب الإصابة، قبل أن يسجل عودته في مباراة اسطنبول سبور التي انتهت لصالح ناديه بدف دون رد.

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