فيغولي يستعيد أجواء المنافسة الرسمية
استعاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي أجواء المنافسة الرسمية مع ناديه فاتح قارا جمرك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
وشارك فيغولي بديلا، حيث دخل في د 74 من المرحلة الثانية، من مباراة ناديه أمام المستضيف اسطنبول سبور.
👏🏻💪🏼 +3 #dz #alhamdulillah #süperlig #türkiye #football pic.twitter.com/oD89UJZFID
— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) April 3, 2023
وغاب فيغولي لمدة طويلة عن الميادين بسبب الإصابة، قبل أن يسجل عودته في مباراة اسطنبول سبور التي انتهت لصالح ناديه بدف دون رد.