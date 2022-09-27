فيغولي يشكو فريقه السابق للفيفا

بسبب مستحقاته المالية

رفع الدولي الجزائري، سفيان فيغولي شكوى للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضد ناديه السابق، غالاتاسراي التركي، وهذا على خلفية عدم حصوله على جميع مستحقاته المالية بعد مغادرته النادي لحد الآن.

وحسب مصادر إعلامية تركية، فإن الدولي الجزائري ما زال يدين لنادي غالاتاسراي بمبلغ 1.6 مليون يورو، علما وأن تعاقده معه انتهى الصيف الماضي.

وكان مهاجم الخضر قد أدى أربعة مواسم مميزة مع غالاتسراي منذ التحاقه به صيف 2017، لكنه رفض البقاء والإمضاء على عقد جديد بسبب العرض المالي المتدني الذي اقترحته عليه إدارة النادي التركي، والمتضمن تخفيض راتبه السنوي والذي يساوي 3.8 مليون يورو.

ويوجد سفيان فيغولي لحد الآن من دون فريق، حيث لم يقتنع بعديد العروض التي وصلته من تركيا وخارجها، بداية من بطل تركيا طرابزون سبور الذي كان جد متحمس لضمه، إلا أن المفاوضات ما بين الجانبين لم تكلل بالنجاح.

أما من خارج تركيا، فتلقى الدولي الجزائري عددا من العروض على غرار هال سيتي من أنجلترا، الأهلي المصري، السد القطري.

يجدر الذكر، أن سفيان فيغولي شارك في 161 مباراة مع غالاتسراي في مختلف المسابقات منذ عام 2017، سجل خلالها 34 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة، كما توج بلقب الدوري التركي مرتين وكأس تركيا ولقب السوبر التركي مرة واحدة، علما أنه تحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي مرة واحدة أيضا وكان ذلك عام 2019.

يذكر أن سفيان فيغولي، الذي يحظى باحترام كبير وسط أنصار الخضر، غاب عن المباراتين الوديتين اللتين خاضهما المنتخب الوطني هذا الشهر أمام منتخبي غينيا ونيجيريا، وهذا على خلفية تواجده من دون فريق.