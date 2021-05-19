فيغولي يغادر نادي غالاتسراي التركي دون رجعة

توجه إلى مدينة مالاغا الإسبانية لقضاء عطلته

قرّر الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي بشكتاش التركي مغادرة فريقه دون رجعة مع نهاية الموسم الجاري، بسبب المشاكل التي واجهته في الأشهر الأخيرة مع نادي العاصمة اسطنبول، وإبعاده من التشكيلة الأساسية بقرار من المدرب فاتيح تيريم، ولرغبة الإدارة في تسريحه بعد أن اشتكاها إلى الفيفا لرفضه تخفيض راتبه السنوي.

وكانت وسائل الإعلام التركية التقطت صورا للدولي الجزائري وهو يغادر مطار اسطنبول رفقة عائلته الصغيرة نحو مدينة مالاغا الإسبانية، من أجل قضاء عطلته السنوية قبل الاستعداد للتواجد مع المنتخب الوطني في تربص شهر جوان المقبل، مشيرة إلى مغادرته لاسطنبول ستكون دون رجعة لأنه قرر الرحيل عن غالاتسراي بصفة نهائية، رغم تبقي عام كامل في عقده، وتتقاسم إدارة النادي الأصفر والأحمر نفس قناعة لاعب فالنسيا السابق، حيث تسعى إلى التخلص منه والحصول على بعض الأموال من الصفقة، وهي التي كانت تمنح أعلى راتب سنوي في الفريق تقريبا، والذي يقدر بـ3.8 مليون يورو.

وكانت صحيفة “تفكيم” التركية أعدت تقريرا في وقت سابق عن معاناة بطل إفريقيا 2019 مع غالاتسراي هذا الموسم، وقالت إن فيغولي هو “خيبة الأمل الكبيرة للنادي هذا الموسم”، مقارنة بما كان قدمه خلال تتويج الفريق بلقبي عامي 2018 و2019، وأشارت إلى أن المستويات التي يقدمها هذا الموسم لم تصل إلى مستوى الراتب الكبير الذي يتقاضاه، وأرجع نفس المصدر تراجع مستويات فيغولي للإصابة التي تعرض لها نهاية شهر جانفي الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب لحوالي شهر كامل، ما أثر حسب الصحيفة التركية على قناعات المدرب فاتيح تيريم، الذي وجد الحل في لاعبين آخرين.

ولم يلعب نجم وست هام الإنجليزي السابق بصفة منتظمة في الدوري التركي منذ لقاء الجولة 21 أمام مالاطياسبور، بتاريخ 24 جانفي، فمن جملة 20 مباراة بعد ذلك التاريخ غاب عن 12 كاملة (5 بسبب الإصابة و7 في دكة البدلاء)، في حين شارك خلال 8 مباريات لدقائق معدودة، قبل أن يغيب عن المباريات الست الأخيرة في الدوري التركي، والغريب أن فيغولي لم يكمل سوى 3 مباريات من أصل 22 مباراة لعبها خلال 42 جولة من الدوري التركي هذا الموسم، ما يبرز معاناته في وقت سيقبل فيه المنتخب الوطني على تصفيات كأس العالم 2022 الحاسمة.