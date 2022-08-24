فيغولي يفاضل بين العديد من العروض وهذا ما يريده

سيحسم مستقبله خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو

لم يحسم الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، النجم السابق لنادي غالاتسراي التركي، وجهته المستقبلية لحد الآن رغم تبقي أسبوع واحد فقط من غلق سوق التحويلات الصيفية، وتحصل لاعب خط وسط المخضرم على العديد من العروض لكنه يفضل التريث قبل الحسم نهائيا في هوية النادي الذي سينتقل إليه، حسب موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي.

وكان فيغولي رفض تمديد عقده مع نادي غالاتسراي، الذي انتهى شهر جوان الماضي، بعد 5 سنوات كاملة قضاها مع نادي العاصمة اسطنبول، وودع جماهير الفريق برسالة مؤثرة، ويتواجد نجم نادي وستهام الإنجليزي السابق في وضعية لاعب حر، ما يتيح له التفاوض من موقع قوة واختيار وجهته المقبلة بأكثر بأريحية، وقد انضم فيغولي إلى غالاتسراي شهر أوت عام 2017، بعقد يمتد إلى 5 سنوات كاملة، وشارك النجم الجزائري في 162 مباراة مع النادي بمختلف المسابقات منذ عام 2017، سجل خلالها 34 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة، كما توّج مرتين بلقب الدوري التركي ومرة واحدة بكأس تركيا وكأس السوبر التركي، فضلا عن جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عام 2019.

إلى ذلك، قال موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي في تقرير له، عن وضعية نجم نادي فالنسيا الإسباني السابق: “سفيان فيغولي جذب انتباه العديد من الأندية التي تقدر خبرته ومؤهلاته”، وأضاف: “وفقًا لمعلوماتنا، تحصل فيغولي على عدة عروض، منها واحد من ناد بلجيكي، وناديين في تركيا وناد انجليزي معروف ينشط في دوري الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”..”، وتابع: “كما كان للاعب الجزائري بعض الاتصالات من الدوريات الخليجية، فريقان من السعودية وناد واحد من الإمارات”، قبل أن يؤكد المصدر الفرنسي بأن بطل إفريقيا عام 2019 سينتظر إلى آخر ساعات الميركاتو الصيفي لحسم مستقبله بسبب طموحاته العالية، وقال بهذا الخصوص: “لم يحسم فيغولي مستقبله بعد. العودة للعب في واحد من الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى هي الأولوية بالنسبة له حاليا”.

يجدر الذكر أن فيغولي سبق له اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، على غرار الدوري الفرنسي من بوابة نادي غرونوبل مع بداية مشواره الكروي، ثم في الدوري الإسباني مع نادي فالنسيا، وفي الدوري الانجليزي الممتاز مع وستهام.