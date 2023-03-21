فيغولي يفوز بقضيته ضد “غلطة سراي” ويمنعه من التعاقدات 

فاز الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بقضيته ضد فريقه السابق، غلطة سراي التركي، بعد الشكوى التي رفعها على مستوى الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” من أجل استرجاع مستحقاته المالية التي يدين بها للنادي.

وأصدر الاتحاد الدولي قراره القاضي بمنع غلطة سراي التركي، متصدّر دوري السوبر التركي، من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد خلال الانتقالات الصيفية القادمة، إلى غاية دفع مستحقات اللاعب الجزائري كاملة.

وحسب مصادر إعلامية تركية، يدين فيغولي لنادي غلطة سراي بمبلغ مالي يقدر بـ 1.6 مليون يورو، والذي يمثل رواتب ثلاثة أشهر ومكافآت الفوز، وهي مستحقات بقيت عالقة بعد نهاية عقد الدولي الجزائري مع النادي التركي منذ شهر جوان 2022.

يذكر أن الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه سفيان فيغولي في غلطة سراي يقدر بـ3.85 مليون يورو، وهو المبلغ الذي فجر العلاقة ما بين اللاعب الجزائري و إدارة النادي بعدما أرادت تخفيضه.

ويلعب سفيان فيغولي حاليا في صفوف نادي “فاتح قره غمرك” الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما تقمص ألوان غلطة سراي لخمسة مواسم كاملة، تتوج خلالها معه بدوري السوبر التركي مرتين، إضافة إلى كأس تركيا، وكأس السوبر التركي.