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رياضة
بطل تركيا قدم له عرضا لا يرفض

فيغولي يقترب من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور

ع. ع
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فيغولي يقترب من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور

كشفت صحيفة “كارا دينيز غازيت” التركية، يوم الخميس، أن سفيان فغولي أصبح قريبا من الانتقال إلى نادي طرابزون سبور حامل لقب الدوري التركي الممتاز، الموسم الماضي.

وأكد المصدر نفسه، أن نادي طرابزون سبور الذي تعاني تشكيلته من نقائص في مركز الجناح الأيمن بعد إصابة لاعبه إدين فيسكا، واقترح على سفيان فيغولي راتبا سنويا قيمته 1.25 مليون يورو مع عقد سنة قابل التجديد لسنة إضافية، ومكافآت متعلقة بالأهداف والتمريرات الحاسمة. وأضاف ذات المصدر أن سفيان فيغولي متحمس للانتقال إلى نادي طرابزون سبور كما طلب من وكيل أعماله الإسراع في إتمامها في القريب العاجل. يشار إلى أن نادي الأهلي المصري ينافس نظيره طرابزون سبور على ضم خدمات سفيان فغولي، حيث إن نادي القرن دخل في اتصالات مع وكيل أعماله للتفاوض معه، إلا أن فيغولي يفضل الاستمرار في البطولة التركية ورفع التحدي في المستوى العالي، خاصة أن تركيا كانت فأل خير عليه وساعدته على بعث مشواره مع نادي غلطة ساراي.

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