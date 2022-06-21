فيغولي يقتنع بفكرة التجديد لغلطة ساراي

الإدارة الحالية عرضت عليه البقاء لموسم إضافي

برزت تطورات جديدة على السطح بشأن مستقبل لاعب المنتخب الوطني، سفيان فيغولي، مع فريقه غلطة ساراي، الذي يعمل على إقناعه بالبقاء في صفوفه لموسم آخر بعد انقضاء فترة عقده الذي سينتهي في 30 جوان الجاري.

وبحسب مصادر إعلامية محلية تركية، فإن نجم الخضر سفيان فيغولي يتجه للبقاء مع فريق الحالي غلطة سراي لموسم إضافي. وحسب ما أشار له موقع “ويب أسلان”، فإن الدولي الجزائري بدأ يقتنع بفكرة تجديد عقده مع غلطة سراي، وهذا بعد المحاولات الحثيثة التي قام بها مسؤولو فريق العاصمة إسطنبول للاحتفاظ به لفترة جديدة، خاصة وأن” سوسو”، مثلما تلقبه الجماهير التركية، قدّم مواسم كبيرة في غلطة ساراي، حتى إنه حمل شارة قيادة الفريق خلال العديد من المناسبات، وهو ما يثبت القيمة والثقة التي يحظى بها اللاعب الجزائري من قبل إدارة الفريق التركي.

وأضاف ذات المصدر، أن مسؤولو النادي التركي طالبوا من فيغولي تخفيض راتبه السابق الذي يجاور الـ 4 مليون أورو سنويا. وهي النقطة التي طالما كانت محل خلاف بينه و بين إدارة غلطة ساراي، إذ حاولوا مرارا و تكرارا التفاوض معه على تخفيض مستحقاته، لكن اللاعب كان يرفض الفكرة رفضا قاطعا.

يشار إلى أن فيغولي يريد مواصلة مشواره الكروي بالبطولة التركية، بعدما وجد راحته في العاصمة إسطنبول رفقة عائلته الصغير، حيث لديه عدة عروض من فرق تركية كبيرة مثل باشاك شاهير العاصمي.