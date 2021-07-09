فيغولي يقرر مواصلة اللعب مع غالطا سراي

في ظل عدم وصول عروض جدية له

حسم الجزائري، سفيان فيغولي، خطوته المستقبلية بشكل مبكر، وذلك رغم الشائعات التي أحاطت به خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “ليجابلات” التركي أن فيغولي قرر مواصلة اللعب مع جالطة سراي خلال الموسم المقبل، في ظل عدم وصول عروض جدية له للانتقال إلى أندية جديدة. خطوة لاعب الوسط الجزائري تأتي تطبيقا لتوصيات جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، الذي نصح اللاعبين بالحسم مبكرا في مسألة مستقبلهم، وذلك بهدف تجهيز أنفسهم بشكل جيد لمنافسات الموسم الجديد.

وسيخوض الخضر مباريات مهمة للغاية خلال الأشهر المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم ومنافسات كأس أمم أفريقيا. ويعتبر فيغولي لاعبا مهما للغاية في صفوف منتخب الجزائر، حيث يقوم بدور تكتيكي مهم في خط الوسط من خلال المساهمة في عمليتي افتكاك الكرة وبناء الهجمة من الخلف. ويملك سفيان فيغولي في سجله 68 مباراة مع “محاربي الصحراء” سجل خلالها 16 هدفا وأهدى 13 تمريرة حاسمة.