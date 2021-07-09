-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية ورياح قوية عبر هذه الولايات
رياضة
في ظل عدم وصول عروض جدية له

فيغولي يقرر مواصلة اللعب مع غالطا سراي

ع. ع
  • 51
  • 0
فيغولي يقرر مواصلة اللعب مع غالطا سراي

حسم الجزائري، سفيان فيغولي، خطوته المستقبلية بشكل مبكر، وذلك رغم الشائعات التي أحاطت به خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع “ليجابلات” التركي أن فيغولي قرر مواصلة اللعب مع جالطة سراي خلال الموسم المقبل، في ظل عدم وصول عروض جدية له للانتقال إلى أندية جديدة. خطوة لاعب الوسط الجزائري تأتي تطبيقا لتوصيات جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، الذي نصح اللاعبين بالحسم مبكرا في مسألة مستقبلهم، وذلك بهدف تجهيز أنفسهم بشكل جيد لمنافسات الموسم الجديد.

وسيخوض الخضر مباريات مهمة للغاية خلال الأشهر المقبلة لحساب تصفيات كأس العالم ومنافسات كأس أمم أفريقيا. ويعتبر فيغولي لاعبا مهما للغاية في صفوف منتخب الجزائر، حيث يقوم بدور تكتيكي مهم في خط الوسط من خلال المساهمة في عمليتي افتكاك الكرة وبناء الهجمة من الخلف. ويملك سفيان فيغولي في سجله 68 مباراة مع “محاربي الصحراء” سجل خلالها 16 هدفا وأهدى 13 تمريرة حاسمة.

مقالات ذات صلة
ليستر سيتي يناور لتسريح غزال ويصر على 9 ملايين يورو

ليستر سيتي يناور لتسريح غزال ويصر على 9 ملايين يورو

منتخب الملاكمة يشرع في رحلة الأولمبياد

منتخب الملاكمة يشرع في رحلة الأولمبياد

مدرب منتخب المبارزة يستغيث بِالسلطات العمومية

مدرب منتخب المبارزة يستغيث بِالسلطات العمومية

إيطاليا تبلغ النهائي الأوروبي

إيطاليا تبلغ النهائي الأوروبي

مدرب الرجاء البيضاوي يكشف سبب التراجع قبل نهائي كأس “الكاف”

مدرب الرجاء البيضاوي يكشف سبب التراجع قبل نهائي كأس “الكاف”

لاعبان من البطولتَين الفرنسية والمصرية في صفوف أشبال “الخضر”

لاعبان من البطولتَين الفرنسية والمصرية في صفوف أشبال “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد