فيغولي ينبهر بهدفي رفيق محمد عمر

الوزير خالدي يهنئ وعمارة سيتنقل لتحفيز "الشبان

عبّر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في مباراة نصف النهائي، أمام المنتخب التونسي، والهدفين المسجلين من طرف اللاعب رفيق محمد عمر.

ونشر فيغولي مقطع “فيديو” ، يظهر لقطة الهدف الأول والثاني للاعب أكاديمية “الفاف”، وعلق عليهما فيغولي : “هذه هي كرة القدم..”.

من جهة أخرى تتوالى التهاني على أشبال المدرب محمد لاسات، حيث عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وأعضاء المكتب الفدرالي، عن سعادتهم الكبير بالإنجاز المحقق من طرف شبان “الخضر”، ببلوغهم النهائي عن جدارة، وأكدوا أن بلوغ المحطة النهائية من كأس العرب، جاء ثمرة للعمل المتواصل من طرف كل أعضاء المنتخب.

وحسب مصادرنا فإنه من المنتظر أن يتنقل رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، إلى القاهرة، غدا الاثنين لتحفيز رفقاء المهاجم بوعون قبل المباراة النهائية، المرتقبة يوم الثلاثاء أمام المنتخب السعودي.

هذا ولم يفوّت وزير الشباب والرياضة، الفرصة وهنأ بدوره المنتخب على الإنجاز المحقق، وعبّر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وتمنى التتويج والعودة بالكأس العربية إلى الجزائر .