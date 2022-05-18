فيغولي يودع جماهير غالطة سراي التركي

بعد خمسة مواسم حافلة بالإنجازات

ودّع الدولي الجزائري سفيان فيغولي، جماهير ناديه غالطة سراي التركي، بكلمات مؤثرة بعد تأكد رحيله إلى وجهة جديدة خلال الميركاتو الصيفي، حسب ما أفاد به لاعب المنتخب الوطني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء الفارط.

وكتب فيغولي عبر حساباته : ” أريد شكر الشعب التركي على حسن الضيافة والاحترام الذي حظيت به. لقد شعرت بأنني في بيتي هنا في اسطنبول وفي فريق غالطة سراي. أشكركم على كل الحب والأحاسيس الجميلة التي أظهرتموها لي هنا، تشرفت باللعب لهذا الفريق، أتمنى لكم الأفضل دائما”.

واستغل سفيان فيغولي، مباراة الجولة ما قبل الأخيرة التي جمعت، أمسية الإثنين، غالطة سراي أمام أدانا ديمير سبور، التي دخل فيها بديلا في الدقائق الثلاثة الأخيرة من المباراة، لتوديع جماهير النادي التركي رفقة أبنائه.

ويأتي قرار متوسط ميدان الخضر بتغيير الأجواء نحو وجهة جديدة بعد مغامرة دامت 5 مواسم كاملة رفقة غالطة سراي في البطولة التركية الممتازة، شارك خلاها “سوسو” في 161 مباراة، سجل 33 هدفا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.

وتحصل فيغولي مع غالطة سراي، خلال هذه الفترة، على لقب البطولة التركية مرتين، وكأس تركيا وكأس السوبر التركي وأفضل لاعب بالموسم في تركيا لسنة 2019.

ورشحت بعض المصادر الإعلامية بقاء فيغولي في البطولة التركية، حيث أشارت إلى إمكانية انضمامه إلى تشكيلة “باشاك شاهير” التركي، في وقت أكدت مصادر أخرى امتلاك الدولي الجزائري عروض أخرى من فرنسا والسعودية.