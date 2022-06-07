فيغولي يُفاضل بين ناديي باشاك شهير وقاسم باشا

يريد البقاء في الدوري التركي لأسباب عائلية

يواصل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، دراسة العروض التي وصلته في الفترة الأخيرة بعد نهاية عقده بصفة رسمية مع نادي غالاتسراي التركي (هذا الشهر)، وترى العديد من المصادر الإعلامية التركية بأن مستقبل فيغولي سيكون في الدوري التركي مرة أخرى، رغم حصوله على العديد من العروض الخليجية، في ظل إصرار نجم فالنسيا الإسباني السابق على البقاء في تركيا لأسباب عائلية بالدرجة الأولى.

وكان سفيان فيغولي غاب بسبب الإصابة عن تربص المنتخب الوطني لهذا الشهر، ومباراة أوغندا التي لعبت السبت الماضي وانتهت بفوز زملاء بلايلي بهدفين دون رد، فضلا عن لقاء تنزانيا المقرر اليوم في دار السلام، وهو بصدد التفاوض من أجل حسم وجهته المقبلة، وكشف موقع ستار التركي أن فيغولي تلقى عرضين، الأول من نادي إسطنبول باشاك شهير، والثاني من قاسم باشا، لكنه طلب من الإدارتين بعض الوقت، حتى يحسم قراره بشكل نهائي، خلال الأيام المقبلة، وهو الذي يفضل البقاء في العاصمة اسطنبول لأسباب عائلية، بعد أن تعودت على العيش فيها منذ عام 2017، فضلا عن امتلاك زوجته لمركز تجميل بالعاصمة التركية، واتجاه فيغولي لافتتاح مركز طبي لزراعة الشعر أيضا.

وواجه سفيان فيغولي الكثير من المشاكل هذا الموسم مع غالاتسراي، سواء مع الطاقم الفني أو الإدارة، بسبب مشكلة راتبه السنوي الكبير ورفضه تجديد عقده، واكتفى الدولي الجزائري بالمشاركة في 30 مباراة هذا الموسم وعلى فترات متقطعة، وفي الغالب احتياطيا، كما تعرض لانتقادات كبيرة جدا بعد مشاركته مع “الخضر” في ذهاب المباراة المونديالية الفاصلة أمام الكاميرون، وتعرضه لإصابة معقدة حرمته من استكمال الموسم مع نادي غالاتسراي.

ويحظى فيغولي بسمعة كبيرة جدّا في الدوري التركي بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع غالاتسراي خلال خمسة مواسم كاملة، حيث خاض معه 162 مباراة بمختلف المسابقات منذ عام 2017، سجل خلالها 34 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة، كما توّج مرتين بلقب الدوري التركي ومرة واحدة بكأس تركيا وكأس السوبر التركي، فضلا عن جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عام 2019.